Millised hinnad ootavad meid kauplustes 1. jaanuaril seoses käibemaksu muudatusega? Kas hinnad tõusevad? Või hoopis langevad seoses inflatsiooni alanemisega? Mida võib prognoosida pikemas vaates?

Kaimo Niitaru, Prisma Eesti sortimendi- ja hankedirektor

Prisma eesmärk käibemaksu määra tõusmisel on viia see läbi nii kliendisõbralikult kui võimalik. Prisma ei võta käibemaksumuudatust kui teenimisvõimalust, ei enne ega pärast muudatuse toimumist. Seisame selle eest, et hinnatõus klientide jaoks oleks võimalikult väike. Meie sortiment on väga lai, ligi 70 000 toodet – see tähendab 70 000 uut hinnasilti.

Mõistagi alustasime sisemiste ettevalmistustega varem, aga klientide jaoks arvestasime uue käibemaksu hindadesse alates 1. jaanuarist ning siis muutsime hinnasildid. Mõned näited käibemaksutõusu tõttu muutuvatest hindadest oleksid järgmised: varem 90 senti maksnud toode hakkab maksma 92 senti, 1.90 asemel saab hinnaks 1.93, 9.90 asemel 10.07 ja 29.90 asemel 30.40 eurot.

Kui vaadata etteruttavalt ka tulevikku, siis võib öelda, et mõõdukas inflatsioon jätkub, kuid see pole enam nii järsk ja suur võrreldes varasemate aastatega. Kuue kuu prognoos jääb hinnanguliselt 2–5% vahele.

Kristjan Anderson.

Kristjan Anderson, Selveri äriarvestuse juht

1. jaanuarist tõusis käibemaksumäär kaks protsendipunkti. Selverile on käibemaksutõusu rahaline mõju üle 12 miljoni euro – seda ei ole võimalik täielikult kaupluse enda kanda võtta. Esimeste toodete hinnad muutusid meil detsembris, hinnamuudatuste põhiosa jääb 2024. aasta jaanuarisse.

Viimased hinnad muutuvad ilmselt märtsis- aprillis. Alkoholi jõuab hinnamuudatus koos aktsiisitõusuga aasta esimeses kvartalis. Selveri headele klientidele saame aga lubada, et riiulitele jääb edaspidigi nende lemmiktooteid, mille hinda ei ole seoses käibemaksu tõusuga plaanis muuta. Selveri sortimendis on kokku üle 50 000 toote, hind muutub vähem kui 10 000 tootel.

Kristina Mustonen.

Kristina Mustonen, Maxima Eesti tegevdirektor

Käibemaksutõusu meie klient väga kartma ei peaks. Igapäevaselt on Maximas iga päev üle 2000 pakkumise, mis võimaldab ostukorvi kombineerida nii odavalt kui vaja, lähtuvalt oma eel istest ja maitsetest – kaubavalik on piisavalt lai. Jaanuar on klientide jaoks raske kuu, sest palju raha on kulunud jõulukinkidele. Seda arvestades jätame kõige hinnatundlikumatel kaupadel aasta alguses hinnad muutmata.

Uue aasta esimeses pooles hindade langemise osas erilist optimismi ei ole.

Näiteks, kilepiima hind oli detsembris 0,57 eurot ja nii jääb see ka jaanuaris. Meie kliendid teavad, et meil on päriselt soodsad hinnad, mitte ainult reklaamides. Ka Kantar Emori uuringu põhjal tajuvad tarbijad Maxima hindasid turul kõige soodsamatena.

Marilin Jürisson.

Marilin Jürisson, Rimi Eesti ostujuht

Usun, et aasta alguse käibemaksu tõusuga kaasnenud hinnamuutused ei tulnud enam kellelegi üllatusena. Rimi puhul jääb kõikide toidukaupade ja suure osa tööstuskaupade hinnamuutus 2024. aasta jaanuari esimestesse päevadesse. Küll aga ei mõjuta käibemaksu tõus Rimi „Tõenäoliselt parim tavahind turul“ programmi kuuluva 700 toote hinda.

Programmis osalevate toodete valik on mitmekülgne ning tootenimekirjast leiab kõik, mis on Rimi klientide igapäevases ostukorvis – piim, leib, puu- ja juurviljad, liha, kala ning ka kõik hädavajalikud hügieenitooted nagu hambapasta, mähkmed lastele jne. Uue aasta esimeses pooles hindade langemise osas erilist optimismi ei ole. Küll aga ei paista tulevat muid suuremaid hinnatõuse lisaks käibemaksule ning tubaka- ja alkoholiaktsiisile.