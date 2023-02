Viirushaigustesse nakatumise pidurdamiseks ja haiguste ennetamiseks peab üle kordama vanad head tarkused, mis koroonaviiruse ajal olid kõigil selged, kuid nüüd kipuvad ununema.

Praegu on liikvel väga palju viirusi: rinoviirus, paragripi viirused, adenoviirus, A-gripp ja kuhugi pole kadunud ka Covid-19. Ehkki inimesed kipuvad haigeks jäämist pidama otseselt külmetamise tagajärjeks, siis tegelikult tingivad haigestumise viirused, mis nina ja kurgu limaskestade kaudu organismile nakkuse annavad.

Sagedasemad viirushaiguste sümptomid on nohu, köha, kähe hääl, kurgu- ja lihasvalu ning palavik. Viimast peetakse sageli kõige tõsisemaks nähuks ja seetõttu üritatakse seda iga hinna eest alandada. Seda aga ei tarvitse alati teha, sest palavik pole iseendast haigus, vaid kaitsereaktsioon, mis aitab kehal haigustekitajatest jagu saada.

Palavikku tuleks hakata alandama, kui see küündib üle 38,5 kraadi. Kui see on väiksem, siis tasub lihtsalt puhata ja palju juua, sest palaviku kestel suureneb vedelikupuudus. Alla 38 kraadi puhul võib palavikualandajat võtta siis, kui üldine enesetunne kehv ja haigel on lisaks näiteks kõrva-, pea- või kurguvalu.

Viirushaiguse puhul on oluline sümptomeid leevendada ja lasta organismil haigusest jagu saada. Lisaks ravimitele, mida määrab perearst, soovitan abi otsida ka looduse varasalvest. Köha-nohu ja kurguvalu puhul juua taimeteesid, et niisutada limaskesti, mille külge viiruse tekitaja on kinnitunud. Süüa looduslikke antioksüdante, milleks on ingver, küüslauk, mesi. Samuti on kasuks C-vitamiinirikkad astelpaju-, mustsõstra-, jõhvikamarjad.

Koroona kogemusest tasub õppida – sel ajal järgitud ohutusabinõud on asjakohased ka praegu. Vana hea kätepesu on esimene ja väga tõhus meede, kuidas viirused eemal hoida. Käsi tuleb pesta enne sööki, õuest tulles ja pärast WC-toiminguid. Kui võimalik, siis ka pärast nuuskamist ja köhimist. Pesema peaks seebiga ning vähemalt 20 sekundit. Oluline on ka kuivatamine, nii saab käed lõplikult puhtaks.

Kätepesu kõrval on aga veel suuremasse unarusse jäänud maski kandmine. Soovitan vähemalt ühistranspordis või mõnes muus väga rahvarohkes kohas praegusel ajal mask ette panna. On mõistetav, et me tahaks elada nii nagu varem, aga häid õppetunde tasub kriisidest alati kaasa võtta.