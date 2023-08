Pakendimajandus võtab silme eest kirjuks, peaaegu iga tootega kaasneb seda ümbritsev pakend. Roheettevõte Ringo Eco sai alguse lihtsast mõistmisest, et pakendipööre on hädavajalik – ühekordsest pakendiprügist tekkiv keskkonnasaaste on juba liiga ulatuslik ja tõsine ning vaja on paremat lahendust.

Ringo Eco eesmärk on viia toidupakendite korduvkasutamine massidesse. Selleks käivitati esimesena üle-eestiline toidupakendite tagastussüsteem, mis jõuab järk-järgult kaupluste jaekettidesse, tanklatesse, restoranidesse, kontoritesse, kodudesse ja üritustele. „Pakume toidukohtadele kaasamüügiks mõeldud korduskasutatavaid pandiga toidu- ja joogipakendeid, et edendada ringmajandust ning panustada pakendiprügi vähendamisse. Arendame tagastuskastide võrgustikku, mille eesmärk on muuta korduspakendist vabanemine sama lihtsaks kui tavaprügist vabanemine,“ räägib Ringo Eco turundusjuht Gerttu Kaunismaa.

Ringo Eco turundusjuht Gerttu Kaunismaa.

Pakendi tagastuskastid asuvad erinevatel kaubanduspindadel, restoranides ja kohvikutes ning ka mitmetes kontorihoonetes, kus tööle toitu tellinud inimesed saavad korduspakendist vabaneda oma kontori köögis. Lisaks on tagastuskaste võimalik tellida era- või kortermaja hoovi, et ka koju kogunenud korduspakendid hõlpsasti tagastada. Üheks hetkeks on tagastuskastid loodetavasti peaaegu iga kortermaja ees ning pakendite tagastamine veelgi lihtsam kui seda täna on taara tagastamine.

Jätkusuutlik süsteem

Kui pakendid on tagastustagastuskastidest kokku kogutud, need pestakse ning desinfitseeritakse ja valmistatakse ette järgmisteks tellimusteks. Ringo korduspakendid pestakse vastavalt Baltikumi suurimate toidutootjate hügieeninõudmistele, enne uuele ringile minemist läbivad pakendid kvaliteedikontrolli. Müügikõlbmatud pakendid pannakse kõrvale ja võimalusel tehakse neist uus samasugune toode. Kui see ei ole võimalik, liiguvad pakendid taaskasutusse.

Värske aga juba suurte tegudega ettevõtmine

Ringo Eco on tegutsemas alles teist aastat, kuid juba hoiti eelmisel aastal ära miljoni ühekordse pakendi tootmise ja pakendiprügi tekkimise. CO2 heidet maailmale vähendati ettevõtte abiga vähemalt 28 tonni jagu. Sellel suvel on ettevõte teenindanud kolm korda rohkem üritusi kui eelmisel, seega on selle aasta lõpuks oodata veelgi võimsamaid näitajaid ja suuremat heategu keskkonnale.

Alates 1. juunist 2023 on kõigil Tallinnas toimuvatel avalikel üritustel lubatud serveerida toitu ja jooki üksnes korduskasutatavates anumates.

„Ringoga on tänaseks liitunud juba üle 150 restorani ning oleme teenindanud ka ligi 100 sündmust, näiteks Tartu Maratoni sarja üritused, mitmed tuntud festivalid üle Eesti ning mõned suuremad firmapeod ja suvepäevad. Meie teenindame aga siiski veel väikese protsendi kõikidest Eesti üritustest,“ kõneleb Kaunismaa.

Alates 1. juunist 2023 on kõigil Tallinnas toimuvatel avalikel sündmustel lubatud serveerida toitu ja jooki üksnes korduskasutatavates anumates. Sellised positiivsed seadusemuudatused aitavad korduvkasutatavate pakendite süsteemi toimimisele ja rohepöördele kaasa, riigipoolsed seadusemuudatused panevad rattad liikuma.

Ringo Eco on tegutsemas alles teist aastat, kuid juba hoiti eelmisel aastal ära miljoni ühekordse pakendi tootmise ja pakendiprügi tekkimise.

Hiljuti toimus Tallinna ja Ringo koostöös ühekuuline pilootprojekt, mille käigus paigaldati Tallinna vanalinna seitse kogumiskasti, et hinnata nende täituvust, tühjendamist ning potentsiaalset väärkasutust. Projekti jooksul kogunes tagastuskastidesse iganädalaselt ligi 50 korduspakendit.

Teenuse toimimisest

Kui klient valib toidukohast või ürituselt korduspakendi, tuleb tal lisaks toidu või joogi hinnale maksta ka pant (0,5–2 €). Kui klient on pakendi tühjendanud, tuleb skaneerida oma nutiseadmega pakendil olevat QR-koodi, mis viib Ringo tagastusveebi (sealt leiab ka tagastuskastide asukohad). Esmakordsel kasutaja loomisel piisab vaid telefoninumbrist ning skaneeritud pakendi pant salvestub kasutaja Ringo kontole. Peale seda võib pakendi juba tagastuskasti visata.

Ringoga on tänaseks liitunud üle 150 restorani. Fotod Anete Toming

Lisades makseviisidesse oma pangakonto, kantakse pandisumma peale pakendi skaneerimist alati kontole tagasi. „Tuhanded inimesed, kes on meie teenust üle kolme korra kasutanud, saavad oma raha tagasi sekundite või paari minutiga, sest süsteem usaldab neid. Need, kes ei tagasta korrektselt või on uuemad kasutajad, peavad raha laekumist ootama seni, kuni pakend jõuab meie pesukeskusesse. Kui pakendit on skaneeritud mitu korda, läbib pakend erikontrolli ning raha laekumine võtab samuti veidi kauem aega,“ selgitab Kaunismaa.

Lisaks pandiga teenusele pakub Ringo Eco ka pandivabasid lahendusi. Seda näiteks kinnistel üritustel, suvepäevadel, firmapidudel jms.