Vastab Anton Martšenko, jaekaubandustehnoloogiafirma StrongPoint Eesti haru võtmekliendihaldur.

Millal jõuavad Eestisse täiesti müüjateta poed?

Iseteeninduskassad ja pakiautomaadid on Eesti turul juba mõnda aega normaalsus ja inimesed kasutavad neid aina rohkem. Sel aastal saabusid Eestisse esimesed e-kauplejatele suunatud nutipoe lahendused, mida näeb tulevikus aina rohkem. Möödunud aasta oktoobris paigaldasime Eestisse Baltikumi juhtiva jalatsite ja riiete jaeketi WeekendShoes tellimusel Viimsi Marketisse uuendusliku nutipoe, kus klientidel on võimalik e-poest tooted välja valida, need pakiautomaati suunata ja automaadi juures neid jalga või selga proovida ning siis ostuotsus langetada. See aitab lahendada olulist murekohta e-poodide ahelas, kus klientidel on keeruline tooteid enne ostu proovida või katsetada.

Mis selle süsteemi juures teistmoodi on?

Väljanägemiselt on tegemist tavalise pakiautomaadiga, kuid see on mõeldud teiseks otstarbeks kui klassikaline pakiautomaat. Ülejäänud või mittesobivad tooted saab lihtsalt automaati tagasi panna ja nende eest maksma midagi ei pea. Hetkel on tegemist pilootprojektiga, mida WeekendShoes katsetab ja sobivuse korral on Strong-Point valmis sarnaseid lahendusi ka rohkem paigaldama. Lahenduse suureks eeliseks selle lihtsus. Enamasti nõuavad nutipoe lahendused põhjalikku ettevalmistust, aega paigaldamiseks ja keerukaid tehnoloogiaid. Antud lahenduse saab aga poodi paigaldada vaid ühe päevaga.

Miks see lahendus parem on?

See lahendab probleemi, kus inimesed ei saa e-poes soetatud tooteid enne ostu proovida. Mõistagi saab ostetud tooted poodi tagasi saata, kuid see võib olla kohati keeruline ja ebamugav protsess, mistõttu valivad inimesed riiete või jalatsite ostuks tihtipeale siiski füüsilise poe. Eestis liigutakse aina enam automaatsete kauplemislahenduste poole. Näiteks avas R-Kiosk hiljuti Tallinna tehnikaülikooli peahoones Eesti esimese mehitamata poe, kus pole müüjaid ega kassat, vaid klient saab siseneda poodi, valida sobivad tooted ja ära minna ning makse toimub automaatselt.