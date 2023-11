Eile toimunud annetamistalgute päeval annetas 1264 inimest „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonna kaudu heategevusorganisatsioonidele 48 508 eurot. Kuna talgupäeval selle keskkonna kaudu tehtud annetustele lisab Swedbank omalt poolt 40 000 eurot, tõusis annetuste kogusumma 88 508 euroni.

Inimesed annetasid kõige enam Saaremaa Lemmikloomade Turvakodule, millele järgnesid annetused Heateo Sihtasutusele, Laste ja Noorte Kriisiprogrammile, heategevusfondile Minu Unistuste Päev ning Eesti Vaegkuuljate Liidule. Kõige suuremad ühekordsed annetused olid 5500 eurot Heateo Sihtasutusele, 4000 eurot Laste ja Noorte Kriisiprogrammile ning 3000 eurot Minu Unistuste Päevale. Keskmine annetus talgupäeval oli 38 eurot, mis on 9 eurot rohkem kui aasta varem.

Annetamistalgute päeval võimendas Swedbank inimeste tehtud annetusi omalt poolt. Swedbank kannab organisatsioonidele oma osa annetusest üle detsembrikuu jooksul. Võimendus jaguneb heategevusorganisatsioonide vahel proportsionaalselt vastavalt sellele, kui suure osakaalu annetustest üks või teine organisatsioon selle päeva jooksul kogus.

„Ma armastan aidata“ on Eesti vanim annetuskeskkond, mis koondab kümneid hoolikalt valitud heategevusorganisatsioone. 2008. aastal Heateo Sihtasutuse ja Swedbanki asutatud keskkonnas on aastate jooksul annetusi kogunud 100 erinevat heategevus- ja eestkosteorganisatsiooni, kellele on annetatud enam kui 4,3 miljonit eurot. Praegu on armastanaidata.ee lehel 43 organisatsiooni, kes jagunevad viide valdkonda – haridus, tervis, lapsed, tugev ühiskond ning loomad ja loodushoid. Neid saab toetada kõigi suuremate pankade kaudu ja septembris lisandus mugav annetamisvõimalus ka Coop Panga klientidele.

Annetamistalgud on osa rahvusvahelisest heategevusliikumisest Giving Tuesday, mis sai alguse 2012. aastal USA-s vastukaaluks ostuhulluse päevale mustale reedele. Sel aastal tähistatakse heade tegude päeva 90 riigis. Eestis korraldab annetamistalguid Vabaühenduste Liit koostöös maakondlike arenduskeskustega.