„Pruuniks läinud banaanist saaks näiteks teha tervislikku smuutit, küpsetada banaanileiba või kasutada valge suhkru asemel pannkoogitaignas,“ loetles Nõges. „Eesti tippkokk Peeter Pihel, keda teame oskusliku tooraine kasutamise poolest, on banaanist teinud isegi vahukomme, seega on konkursile kõik ideed oodatud.“

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI) ja Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituud i „Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti toidutarneahelas“ 2021. aastal tehtud uuringu kohaselt visatakse enim visatakse ära puu- ja köögivilju, mis on pisut plekilised või ebahariliku kujuga ning valmistatud toitu, mida ei soovita enam süüa.

Konkurss on osa septembris toimunud Eesti toidu kuu tegevustest, mille eesmärk on tuua toidutootmine ja toidukultuur tähelepanu keskpunkti ning väärtustada tööd ja maaelu, mille kaudu toit meie lauale jõuab.

„Konkursiga soovime juba varajases eas suunata lapsi tarbimist mõtestama, mida tähendab mõistlik ja läbimõeldud toidu tarbimine ning mida saab igaüks meist ära teha, et toidu raiskamisele piir panna,“ ütles Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindaja ja loovtööde konkursi eestvedaja Kerli Nõges.

