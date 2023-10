„Tundub, et Harku vald on maavaradelt väga rikas. Meil leidub peale ilusa looduse ja värske õhu ka paekivi, turvast ja liiva! Ehk leitakse otsides kuldagi,“ lausus Harku abivallavanem Vello Viiburg vallavolikogu istungil.

Nii kirjutas Harju Elu natuke vähem kui pool aastat tagasi, täpsemalt 21. juulil pealkirja all „Liivakarjäär vanajumala selja taha“. Naljatamisest oli toona asi siiski kaugel. Harku valda oli laekunud Raplas asuva ettevõtte Sokkel Karjäärid OÜ geoloogilise uuringu loa taotlus. Selle kohta palus keskkonnaamet arvamust.

„Keskkonnaamet palub vallavolikogul esitada arvamus esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui kahe kuu jooksul, s.o hiljemalt 09.08.2023,“ seisis keskkonnaameti kirjas. „Kuna Vääna jõe hoiuala piirkonnas on varasemalt teostatud mitmeid geoloogilisi uuringuid pinnakihtide hindamiseks, samuti on teostatud isotoop-geokeemia uuringuid, ei ole kuidagi põhjendatud täiendava loa andmine geoloogiliste uuringute tarvis,“ leidis volikogu toona.

See imeline liivatee võib varsti osutuda olematuks. Fotod Ülo Russak

Keskkonnaamet juhtis vallajuhtide tähelepanu sellele, et antav arvamus on menetlustoiming, mis peab olema põhjendatud ning mis on tulenevalt kohtupraktikast iseseisvalt vaidlustatav. Nii et vaidlus Harku vallas paiknevate maavarade uurimise kohta lõhnas kohtuloo järele. Ja nii ka läks.

Kaevandaja pöördus kohtusse

Harku vallavolikogu vastas Sokkel Karjäärid OÜ uuringutaotlusele ühehäälselt „ei“. Ja Sokkel Karjäärid OÜ pöörduski volikogu otsuse ümbervaatamiseks augustikuus kohtu poole. Vääna-Jõesuu, kus Sokkel Karjäärid OÜ tahab hakata uuringut teostama, on pealinnale lähim arvestatav puhkeala. Siinsesse mereranda sõidetakse pealinnast ja kaugemaltki nii nädalalõppu veetma kui ka pikemaks puhkama. Peale selle on piirkond kiiresti suureneva elanike arvuga – arendajatele ja inimestele meeldib see paik.

Kaardil on kaevandamise alad märgitud oranžiga, elurajoonid lillana. Ilusti on näha, kus karjääride vahel lookleb Vääna jõgi.

Et seda ala hoida ja puhkepaigana säilitada, kuulutas valitsus 2014. aastal oma määrusega välja Vääna jõe hoiuala, eesmärgiga kaitsta Vääna jõe vesikonnas ja Vääna jõe ümbruses elavaid olendeid – kalu, loomi, linde ja taimi. Ja ka jõge ennast. Inimestest pole selles määruses küll sõnagi, aga küllap mõeldi, et kogu see kaitse on ikka ka inimeste jaoks.

Sokkel Karjäärid OÜ taotletava Vääna uuringuruumi pindala on 40 hektarit. Kavandatava uuringu eesmärk on välja selgitada Vääna uuringuruumi geoloogiline ehitus, kasuliku kihi paksus, maavara levik ja kvaliteet ning kaevandamistingimused, et hiljem taotleda sellele alale maavara kaevandamisluba. Uuringute käigus planeeritakse rajada kuni 65 uuringukaeveõõnt ja kuni 65 puurauku sügavusega kuni 35 meetrit.

Kui antakse luba terve jõekallas ja jõekaldal olev mets pahupidi pöörata, karjäärid kaevata, siis sellel võivad olla jõele pöördumatud tagajärjed.

Sokkel Karjäärid OÜ hinnangul on Vääna-Jõesuu metsade all leiduva maavara kogus 2,5 miljonit kuupmeetrit. Ühe raudteevaguni maht on 80 kuupmeetrit. Lihtne arvutus näitab, et Vääna-Jõesuust tahetakse projekti õnnestumise korral välja vedada 31 250 vagunitäit liiva.

„Kui mõni aeg tagasi tahtsid Saue valla entusiastid Vääna jõe läbitavaks muuta, et süstadele ja kanuudele läbi jõkke kukkunud puude tee rajada, järgnes sellele keskkonnaameti resoluutne „ei“,“ meenutab kohalik loodusgiid Heinart Puhkim. Nüüd siis taotletakse luba terve jõekallas ja jõekaldal olev mets pahupidi pöörata, karjäärid kaevata. Sellel võivad olla jõele pöördumatud tagajärjed.

Kas jõgi hääbub täielikult, seda elupõline Vääna-Jõesuu elanik prognoosida ei osanud. „Elu on näidanud, et kui on antud luba uuringuteks, siis enamikel juhtudel järgneb sellele ka maavara kaevandamine,“ usub abivallavanem Vello Viiburg. Seda, et firmal on plaanis peale uuringute läbiviimist asuda ka kaevandama, kinnitas Harju Elule ka Sokkel Karjäärid juhataja Ahto Pregel.

„Kohus on varemgi leidnud, et uuringutulemustel on iseseisev väärtus ka siis, kui uuringule kaevandamist ei järgne. Saadud teabe alusel tehakse vajaduse korral muudatused keskkonnaregistris, milles talletatud infot saab edaspidi kasutada näiteks uutes planeeringutes,“ sõnas abivallavanem Vello Viiburg. Tallinna halduskohus peaks otsuse langetama 16. novembril.

Külaseltsi liige Eve Tobias.

Inimesed on vastu

Vääna-Jõesuu külaselts koostas petitsiooni allkirjade kogumiseks uuringute vastu. „Üks põhjusi, miks petitsiooni koostasime, oli see, et kaevandaja väitis, et kohalikel elanikel pole midagi uuringute vastu. See on täiesti vale. Kõik selle kandi inimesed on kaevandamise vastu, sest uuringutele järgneb peatselt karjääride rajamine,“ kõneles petitsiooni üks koostajatest, Vääna-Jõesuu külaseltsi juhatuse liige Eve Tobias.

Mõne nädalaga on geoloogiliste uuringute vastane petitsioon kogunud 3000 allkirja. Neid lisandub pidevalt. Kas liivakarjääride kindralid saavad jagu avalikkuse huvist säilitada kaunis loodus, üks väheseid puhkekohti Tallinna ümbruses, selgub peagi.

Oma allkirja Vääna jõe kaitseks saad anda kodulehel petitsioon.ee.

Advokaat Karl Haavasalu.

Karl Haavasalu, vandeadvokaat: halduskohtu otsus tuleb 16. novembril

Kohtuvaidlus Sokkel Karjäärid OÜ ja Harku valla vahel toimus 16. oktoobril Tallinna halduskohtus. Kohtus vaieldi selle üle, kas valla otsus geoloogiliste uuringuteloa andmisest keelduda oli piisavalt põhjendatud või see tuleks uuesti üle vaadata. Praegu pole teada, kummale poole kaalukeel langeb. Kui otsus tuleb, siis mõlemad pooled saavad selle vaidlustada ringkonnakohtus, selleks on aega 30 päeva.

Mida kohus halvimal juhul teha saab, on see, et sunnitakse valda uuesti oma keeldumise otsust üle vaatama. Kui kohus leiab, et vald on õigesti käitunud, siis Sokkel Karjääridel on kaks valikut: vaidleb kohtus edasi või taotleb, et vabariigi valitsus annaks loa uuringuteks lähtudes kaalukast riiklikust huvist. Praegu on asjad lahti, natuke saab asi selgemaks 16. novembril.