Harju Elu on kirjutanud mitmel korral projektist ühendada Kakumäe mererand laudtee abil Tabasalu looduspargiga.

28. märtsi Harju Elus tõdes toonane Haabersti linnaosa vanem Oleg Silijanov: „Koostatud projekt tekitas elanike seas vastandlikke tundeid ning eriarvamusi, kuid tagasiside oli sisukas ja vajalik edasiste sammude jaoks. Lähtudes elanike ettepanekutest, on otsustatud teha projektis mitmeid muudatusi, nimelt jätkame ainult laudteega, tammi ei tule. Laudtee peaks sulanduma loodusesse, mistõttu otsustasime jätta ära pingid, valgustuse ja prügikastid, et säilitada looduslik ja harmooniline keskkond. Laudtee peaks paiknema lähimatest elumajadest umbes 30 meetri kaugusel.“

Nüüdseks on aga võim linnas ja linnaosades vahetunud. Haabersti uus linnaosavanem Anna Levandi Harju Elu lugejaile linnaosa plaanidest rääkima ei kiirustanud, seda teeb linnaosa vanema asetäitja Rain Veetõusme.

Tema selgitusest loeme: „Laudtee projekt praegu füüsiliselt ei liigu. Põhjuseid on kaks. Esmalt on tegu üsna kalli projektiga ja linn peatas selle rahastamise sellel aastal. Teine pool puudutab juriidilist lahendust, sest kavandatav laudtee läheb üle eramaade ja senikaua, kui pole seatud neile maadele sundvaldust, ei ole seal võimalik ka ehitustegevus. Meile teadaolevalt läheb sundvalduse seadmise protsess edasi. Projekti haldab tehniliselt Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet.“

Selgitab linna maastikuarhitekt Jekaterina Jelizaveta Sibul: „Tabasalu-Kakumäe laudtee kavandamine on tõepoolest olnud keskkonna- ja kommunaalameti tööplaanides. Laudtee on mõeldud Kakumäe ja Tabasalu ühendamiseks ning selle rajamiseks on vaja läbida mitut eramaa kinnistut, milleks omakorda on vaja saada kokkuleppele kinnistuomanikega laudtee kulgemise täpse asukoha ja maakasutustingimuste osas. Paraku ei ole laudtee kulgemise trajektoorile jäävate erakinnistute omanikega kokkuleppele jõutud, millest tulenevalt on sel aastal jäänud laudtee ideega edasi liikumine kõrvale. Peame laudtee rajamist endiselt oluliseks, kuid kuna laudtee rajamise õnnestumine puudutab mitut osapoolt, on praegu keeruline prognoosida, millal on võimalik sellega edasi liikuda.“ →