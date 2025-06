Tuld on toodud veoauto, traktori, laeva ja isegi vabadussõjaaegse soomusautoga. FOTOD: Ruth Jürisalu

Tuld on toodud veoauto, traktori, laeva ja isegi vabadussõjaaegse soomusautoga. FOTOD: Ruth Jürisalu

XXVIII laulu- ja XXI tantsupeo „Iseoma“ tuli süüdati 15. juuni päikesetõusu ajal Tartus. Harjumaale jõuab tuli 1. juuli hommikul Lääne-Virumaalt.

Tuli kulgeb läbi kõigi Eesti maakondade ja jõuab Tallinnasse 2. juulil. Harjumaa idapoolne tipp algab Loksalt ja lõpeb läänesuunal Paldiskis, lõuna poole Kõuel. „Nende kolme paiga vahele mahub palju – mere ääres on oma rannarahva keel ja kultuur, muinaskalmed, uus nüüdisaegne arhitektuur, nagu näiteks Arvo Pärdi keskus, sood-rabad-metsad, aga ka multikultuurne Maardu linn, kus elab inimesi poolesajast rahvusest. Ja muidugi meie pealinn Tallinn,“ kõneles Harjumaa kultuurikorraldaja, tuleteekonna korraldaja Ruth Jürisalu.

Seaküla Simson läidab tõrvikust valuahju

Ligikaudu 102 kilomeetri pikkune teekond algab tule vastuvõtmisega skulptor Aivar Simsoni kodutalus, Seaküla stuudios. „Süütan laulupeo tõrvikuga pronksivalu ahjus tule, siis on töö ja laul koos – nii nagu ehtsal laulupeol peabki olema,“ ütles skulptor Harju Elule. Esinevad Eesti Filharmoonia kammerkoor ja Kuusalu koorid. Meenutatakse Kuusalu vallas sündinud heliloojat Veljo Tormist, kelle sünnist möödub 95 aastat. Tormise teosed kuuluvad Ruth Jürisalu kinnitusel enamiku Eesti kooride repertuaari ning need on järjepidevalt kuulunud üldlaulupidude ja mitmesuguste laulupäevade kavva.

Edasi tehakse peatus Vihasoo rahvamaja juures. Sealt rändab tuli Loksa kultuurikeskusesse, kus tule võtab muusikakooli tervituse saatel vastu Loksa linnapea Värner Lootsmann. Esineb ka kohaliku muusikakooli vilistlaste naiskoor. Loksa linnapea toimetab tule Viinistu sadamas olevasse kunstimuuseumisse, kus esinevad tantsuansamblid ja rahvamuusikud. Veljo Tormise sünniaastapäeva meenutamiseks viiakse tuli ka Tormise hauale.

Järgnevalt jõutakse tulega Kelnase sadamasse, kus tõrvik antakse üle Viimsi vallale. Edasi rändab tuli Prangli rahvamajja, kus etendatakse muusikalist lühietendust August Luusmannist. August Luusmann (1885–1933) oli muusik ja helilooja, kirglik fotograaf ja kirjamees, kes juurdles sügavuti maailma asjade üle ning pani oma mõtted ka kirja.

Tuli puhkab Arvo Pärdi keskuses

Järgmisena saab tule teekonnast osa Harku vallas olev Tilgu sadam, kuhu tuli jõuab vanal purjekal. „Tilgu sadamas tähistame maailmas ühe enim esitatud helilooja Arvo Pärdi 90. sünnipäeva, esinevad Eesti Filharmoonia kammerkoor, Tabasalu muusika- ja kunstikooli puhkpilliorkester, peetakse kõnesid ning esitatakse luulet,“ kõneles Ruth Jürisalu. Õhtu jätkub simmaniga koos Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühinguga, samuti jagatakse tuld külaseltsidele ja kõigile teistelegi soovijatele. Tõnu Kaljuste saatel läheb tuli puhkama Arvo Pärdi keskusesse. Järgmisel hommikul saadetakse tuli Tilgu sadamast Tallinnasse laevaga Run­bjarn, esineb Suurupi naiskoor Meretule.

Laulupeotule pidulik teekond Tartust Tallinnasse sai teoks esimest korda 1969. aastal, mil möödus 100 aastat esimesest üldlaulupeost. 1990. aastast alates on tuleteekonnast saanud osa üldlaulu- ja tantsupidude traditsioon. Tule tulemist korraldab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA koostöös kohalike omavalitsuste ja ESTO korraldustoimkonnaga ajavahemikus 15. juunist 2. juulini. XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu toimub 3.–6. juulini Tallinnas. Laulupeo kunstiline juht on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja Helena-Mariana Reimann ja rahvamuusikapeo loominguline juht Helin Pihlap. →