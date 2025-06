Kui varem mõeldi, et ülikool läbi ja ongi kõik, siis nüüd tullakse teisele ja kolmandalegi ringile, sest enda arendamine ja täiendamine on muutunud vajalikuks. FOTO: Kenny Eliason / Unsplash

Kui varem mõeldi, et ülikool läbi ja ongi kõik, siis nüüd tullakse teisele ja kolmandalegi ringile, sest enda arendamine ja täiendamine on muutunud vajalikuks. FOTO: Kenny Eliason / Unsplash

Küpsemas eas enda täiendamine koolitustel ja mikrokraadiprogrammides on kasvavas trendis ja elukestev õpe muutumas tänapäeval erandist normaalsuseks.

Meie elu ja tööturu vajadused on muutumas nii kiiresti, et nii organisatsioonid kui ka üksikisikud on seatud uute valikute ette – kas ümber õppida või end täiendada, sest vanamoodi enam konkurentsis ei püsi, hästi hakkama ei saa.

Mikrokraadidega, mis on kraadiõppest oluliselt lühem, kuid nõuab siiski märkimisväärset pingutust, tegid Tallinna ülikool (TLÜ) ja Tallinna tehnikaülikool (TalTech) algust 2021. aastal. 2025. aasta sügissemestril pakub TLÜ 47 ja TalTech 39 mikrokraadi- ja mikrokvalifikatsioonikava.

„Reeglina kandideerib sügisel mikrokraadikavadele üle 400 õppuri, kellest mikrokraadiõppesse jõuab veidi üle 300 täiskasvanu. Oodata on ka sellel aastal sama suurt vastuvõttu, mistõttu avame mikrokraadikavadele registreerimise juba 1. juulil,“ ütles TalTechi Avatud Ülikooli juhataja Hanno Tomberg (pildil).

Mikrokraadiõpe pakub paindlikkust

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendus­õppekava, kursuste komplekt, mis annab mingi uue pädevuse ühes kitsamas valdkonnas ja sellega ka suutlikkuse keerulisel ajal tööturul paremini toime tulla. Mikrokraadiprogrammide maht on 6–30 EAP ja kestus üks kuni kolm semestrit.

Hanno Tombergi sõnul pakub TalTech põnevaid mikrokraadikavasid alates teenusedisainist, programmeerimisest ja materjalide taaskasutusest kuni inimeste ja võrgustike juhtimiseni. Sobiva kava leiab nii kesk- kui ka kõrghariduse omandanu.

Kõige enam, 17 mikrokraadikava avatakse inseneriteaduskonnas, millest võiks Tombergi sõnul välja tuua energiastrateegia, rohelised energiatehnoloogiad, tööpsühholoogia ja digitaalsed muutused. Majanduse valdkonnas tõstis ta esile rahatarkuse ja investeerimise ning auditeerimise baasteadmiste kavad, IT-s infosüsteemid, äriinfosüsteemid ja programmeerimise ning tehisintellekti.

„Väga palju soovitakse õppida digitehnoloogiate ja AI-ga seotud teemasid ja enamasti nähakse tugevat sidet oma professionaalse karjääri edendamisega pärast mikrokraadiõpet,“ märkis Tomberg.

TLÜ arendusprorektor Katrin Saks ütles Äripäeva Raadios (14.04.2025), et kiirelt muutuv tööturg nõuab töötajatelt pidevat enesearengut ja paindlikku reageerimist – tasemeõppega ei suudeta nii kiiresti teostada, mikrokraadidega aga küll.

„Kui veel 10–20 aastat tagasi oli palju sellist suhtumist, et lõpetasin kooli ja aitab küll, siis nüüd näeme aasta-aastalt aina enam, et inimesed tulevad ülikooli tagasi. Tulevad teisele, kolmandale ja isegi neljandale ringile. Arusaamine, et elu muutub nii kiiresti, et me peame kogu aeg õppima, on muutunud väga paljude jaoks normiks, aga mitte kõikide jaoks,“ tõdes Saks.

Tööturu vajadused vajavad täitmist

Hanno Tombergi sõnul püüab TalTech arvestada mikrokavade välja pakkumisel ka tööjõuvajadusega seonduvat, seetõttu on tähelepanu all nii ettevõtete jätkusuutlikkusega kui ka erinevad digimuutustega seotud teemad ja õppekavad.

„Investeerimine ja finants­analüüs on rahandusmaailmas olulised teemad ja sellele on keskendunud majandusteaduskonna uued mikrokraadikavad. Samuti on strateegilise juhtimisega seotud mitu mikrokraadikava,“ ütles Tomberg.

TLÜ jätkusuutliku hariduse külalisteaduri Katrin ­Männiku sõnul jälgib ülikool tööturu seisu ja vajadusi regulaarselt ning kaasab sihtrühmi täiendusõppeprogrammide loomisse. „Kõige populaarsemad mikrokraadi õppekavad sündisid koostöös partneritega,“ ütles Männik.

Mikrokraadiprogrammid on TLÜ loonud tööturust lähtuvates valdkondades: digi, haridus ja pedagoogika, psühholoogia ja heaolu, juhtimine ja disainmõtlemine, kunstid, keeled ja kultuur, turundus ja kommunikatsioon.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, kursuste komplekt, mis annab mingi uue pädevuse ühes kitsamas valdkonnas ja sellega ka suutlikkuse keerulisel ajal tööturul paremini toime tulla.

2023. aasta kevadel alustas TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM) koostöös filmivaldkonna praktikutega nelja mikrokraadiga, mille eesmärk on pakkuda lahendust kvalifitseeritud tööjõu puudusele filmivaldkonnas. 2024. ja 2025. aastal toimub BFMi ja TV3 koostöös mikrokraadiõpe toimetaja-saatejuhi erialale.

Kevadsemestril 2024/25 sai alustada õpinguid suisa kolme Eesti ülikooli (TalTech, TLÜ, Pärnu kolledž) koostöös loodud ühismikrokraadi kaval – „Toit ja disain“, mis keskendus praktilistele teadmistele toidu sensoorsetest omadustest ja toidukeemiast.

Riiklik regulatsioon annab kindlustunde

Kui seni arenes mikrokraadide taimelava suhteliselt metsikult, siis nüüd on riik otsustanud selle valdkonna täpsemalt reguleerida ja ülikoolid peavad oma mikrokraadiprogrammid kooskõlastama.

„Äsja läbisid TalTechi mikrokraadid ka haridus- ja teadusministeeriumi koodikomisjoni registreerimise ja hea meel on tõdeda, et kõik meie kavad said kinnituse,“ märkis Hanno Tomberg.

Sellest aastast on mikrokraadikavade pakkumine seadustatud täiskasvanute koolituse seaduse kaudu koos kvaliteedinõuete ja ühiste reeglitega õppekavadele ja väljastatavatele tunnistustele. Eesmärk on, et erinevate ülikoolide mikrokraaditunnistused oleksid ülevõetavad ka rahvusvaheliselt ja täiendus­õppijad võiksid kombineerida mikrokraade erinevatest kõrgkoolidest kuni täiskraadi saamiseni.

Kantar Emori 2022. aasta uuringust selgus, et 55% Eesti 25–65-aastastest elanikest soovib järgneva kolme aasta jooksul mõnel koolitusel osaleda või end haridusalaselt täiendada, 35% neist juba järgneva aasta jooksul.

Mikrokraadide väärtust näevad eestimaalased peamiselt erialaste oskuste värskendamises või uute tööoskuste omandamises. Mikrokraadiprogrammis õppijad peavad oluliseks lisaks omandatud teadmistele ja kogemustele uusi kontakte ja koostöövõimalusi praktikutega. Tööandjatele annab mikrokraadiõppes osalemine aga signaali, et töötaja soovib areneda ja ajaga kaasas käia.

HEA TEADA

TalTechi mikrokraadikava võimaldab omandada:

paari semestri jooksul süvendatud teadmisi nii inseneri, IT ja majanduse kui ka merenduse ning looduse valdkonnas;

tööturu situatsiooni arvestades kiiret ja soodsa hinnaga ümberõpet (vajadusel ka töötukassa rahastusega);

esimesi tasemeõppe õppeaineid nii bakalaureuse- kui ka magistriõppeprogrammist, et soovi korral hiljem asuda teadmisi omandama sarnasel erialal (mikrokraadikaval kogutud EAP-d saab üle kanda kraadiõppesse);

kvaliteetsed teadmised kõrgelt tunnustatud ülikoolist (kava läbimist kinnitab TalTechi mikrokraadi tunnistus).

Allikas: TalTech