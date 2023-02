Mullu alanud koolitoidu rahvusvaheline projekt SchoolFood4Change (SF4C) seadis eesmärgiks muuta maitsev koolitoit tervislikumaks nii õpilastele kui planeedile.

Selleks on 43 organisatsiooni 12 Euroopa riigist toonud Stockholmi keskkonnainstituudi juhtimisel kokku koolitoiduga seotud osapooled: õpilased, lapsevanemad, õpetajad, talunikud, kokad, sööklate töötajad, kestliku toidu hankimise eksperdid, toitumisspetsialistid ja kohalikud ettevõtted.

Projekti esimese aasta jooksul töötasid partnerid välja „kogu kooli toidukultuuri” raamistiku, mis aitab muuta toidu käsitlust terves koolis, mitte üksnes sööklas. Valmis juhendmaterjal, mis aitab kaasata koolikogukonda tervislike ja kestlike toiduharjumuste kujundamisse. Eesmärgi saavutamiseks kaardistas Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskus alustuseks koolitoidu süsteemid.

Selgus näiteks, et koolitoidu valmistamise hinnad ulatuvad ühest kuni kaheksa euroni eine kohta, kuid enamikes regioonides on koolitoit tasuta vähemalt kõige haavatavamatele gruppidele, aga osas riikidest kõigile õpilastele.

2023. aastast hakkas „kogu kooli toidukultuuri” lähenemist ja tegevusi pilootprojektina rakendama 80 kooli üle Euroopa. Nende seas on ka viis Tallinna kooli – Inglise kolledž, südalinna kool ning Rahumäe, Mahtra ja Ristiku põhikool, ning viis Viimsi valla põhikooli – Haabneeme, Randvere, Püünsi, Viimsi ja Prangli kool.

Pranglis hakatakse ise maitserohelist kasvatama

„Oleme projektiga algusjärgus, kuid põnevil. Ees seisab ühine kokkusaamine Viimsi valla koolide esindajatega, kus me arutame, mida saame ühiselt ette võtta, et noored toituksid tervislikult. Prangli koolis oleme juba koos õpilastega plaani võtnud maitserohelise kasvatamise ning senisest enam tähelepanu pööranud kvaliteetse joogivee tarbimisele,“ ütles Prangli põhikooli juhataja Tiina Piirisaar.

Prangli põhikooli juhataja Tiina Piirisaare sõnul on kool projektiga algusjärgus, ent põnevil. Foto Prangli põhikool

Tema sõnul puutuvad õpilased Prangli saarel oma kodudes igapäevaselt kokku taimekasvatusega, seega eraldi põllumajandusettevõtteid külastama ei pea. „Koostöö kooli kokaga laabub edukalt ning meie kool on heas olukorras, sest lõunalauale jõuab värskelt kohapeal valmistatud maitsev ja tervislik toit,“ kinnitas Piirisaar.

Viimsi vallavalitsuse lastekaitse vanemspetsialisti ja SF4C projekti koordinaatori Laura Johanna Derkuni sõnul on äärmiselt oluline, et lastele koolis pakutav toit oleks tervislik, kvaliteetne ja mitmekesine.

„Loodame koolitoidu populariseerimisega aidata kaasa võimalike toitumishäirete ja nendega kaasnevate haiguste ennetamisele. Koolitoidu kaudu on meil võimalik tõsta noorte teadlikkust tervislikust toitumisest ja suunata neid üleüldiselt tervislikumale eluviisile,” selgitas Derkun. Derkuni sõnul on väga oluline, et kooli koostöö toitlustajaga oleks hea ja toimiv.

„Tulevikus saab kindlasti oluliseks see, et koolid teeksid koostööd õpilaste ja lapsevanematega, et paika panna koolitoidu põhimõtted, millest järgmistel hangetel lähtuda,” lisas Derkun.

Taimetoitu juba pakutakse

Eesti suurim koolitoitlustusteenust pakkuv Baltic Restaurants Estonia AS ei ole küll projektis SF4C partnerina, kuid toitlustab osasid projektis osalevaid koole. „Toit on oluline osa õpilaste päevast ja „kogu kooli toidukultuur“ on kindlasti oluline. Meie senine kogemus näitab, et teavitustöö ja kooli kogukonna kaasamisega annab palju ära teha,“ ütles Baltic Restaurants Estonia AS müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson.

Baltic Restaurants Estonia AS müügi- ja turundusjuht TiiuTiiu Endriksoni sõnul saab teavitustöö ja kooli kogukonna kaasamisega tervisliku toitumise osas palju ära teha. Fotod Baltic Restaurants Estonia AS

Näiteks on ettevõte läbi viinud kaks aastat järjest novembris Daily koolisööklates keskkonnakuu projekti, mille raames keskendutakse toidujäätmete vähendamisele. „Suur rõõm on näha, et kampaania raames on meil õnnestunud mõlemal aastal tublisti toidujäätmeid vähendada. Samuti on vahvaid näiteid meie ühiskokkamise projektidest, kus oleme saanud ka kõige skeptilisemad õpilased püreesuppe sööma,“ märkis Endrikson.

Ta kinnitas, et juba täna pakutakse Eesti koolides ka taimetoitu. „See on korraldatud erinevates koolides erinevalt, nt osades koolides pakutakse igapäevaselt lisavalikuna taimetoitu ja osades koolides tehakse nädalas korra taimetoidupäev,“ selgitas Endrikson. Ettevõte toitlustub kõiki Viimsi valla koole ja lasteaedasid.

Õpilased hakkavad koos koolikokkadega taimetoitu tegema

Veebruaris käivitub koolides üle Eesti taas projekt „Kokkame koos“, mille raames hakkavad õpilased koos oma kooli kokkadega erinevaid taimseid toite valmistama. Projekti fookuses on sel aastal taimsed toidud, et näidata, kuidas „igavaina“ näivatest juurikatest ja köögiviljadest on võimalik teha isuäratav roog.

Eesmärk ei ole lastest tingimata taimetoitlasi teha, vaid õpilastele näidata läbi ühise kokkamise koolisöökla telgitaguseid, kus ja kuidas lastele toitu valmistatakse, samuti tekitada lastes huvi tervislike ja jätkusuutlike toitumisharjumuste vastu ning motiveerida neid kodus ise süüa tegema.

Ühiskokkamised toimuvad õppeaasta lõpuni koolides üle Eesti, kus toitlustajaks on Daily. Harjumaal toimub üks esimesi ühiskokkamisi 17. veebruaril Paldiski vene põhikoolis. Baltic Restaurantsi poolt ellu kutsutud ühiskokkamised toimuvad juba viiendat aastat.