Viimastel aastatel on palju räägitud viiruste hilisematest mõjudest ja tagajärgedest. Erinevat tüüpi hooajalised viirushaigused võivad vallandada selliseid seisundeid nagu ME – müalgiline entsefalomüeliit, lihtsamini öeldes kroonilise väsimuse sündroom.

Raske viirusinfektsiooni järel ilmnevad hilisemad mõjud on sarnased sümptomitega, mis esinevad kroonilise väsimuse sündroomi all kannatavatel inimestel. Näiteks väsimus, valutavad lihased, unetus ja mäluhäired. Berliner Zeitungi andmetel takistab kroonilise väsimuse sündroom üle maailma ligikaudu 17 miljonil inimesel oma elu täiel rinnal nautimast.

Epideemiate järel on üha rohkem kurnatust

Arstid ja teadlased töötavad väsimatult, et aidata kroonilise väsimuse sündroomiga inimesi. Kahjuks näitab statistika, et aina enam inimesi on viirushaiguste suurte puhangute järel sellest seisundist mõjutatud. Immunoloogi ja onkoloogi Carmen Scheibenbogeni sõnul näitavad andmed SARSi ja MERSi epideemiatest aastatel 2003 ja 2015 murettekitavat trendi.

Ta toob välja, et numbrid viitavad seostele kroonilise väsimuse sündroomi juhtude ja viirusepideemiate vahel. Varasemad uuringud SARSi patsientidega näitavad samuti, et neil on hilisemas elus suurenenud risk ME diagnoosi saamiseks.

Mõjutatud on ainevahetusest tulenev energia

Paljud erinevad teooriad ei ole andnud täpsemat vastust küsimusele, mis siiski põhjustab seoseid viiruste, hiliste mõjude ja kroonilise väsimuse sündroomi vahel. Täna teavad teadlased vaid seda, et esineb miski, mis häirib rakulisel tasandil energiat ainevahetusest. Ameerika Ühendriikide teadusuuringud näitavad, et probleemid on seotud mitokondritega – rakkude sees asuvate jõujaa- madega, mis muudavad sissehingatava hapniku ja tarbitud makrotoitained keha poolt kasutatavaks energiaks.

Hiljutises Slovakkia uuringus vaatasid teadlased COVID-19 patsientide ja tervete kontrollisikute vereplasmat ning leidsid COVID-19 patsientide verest kindlaid märke mitokondriaalse puudulikkuse kohta. Teadmine, et mitokondrid on mõjutatud, aitab mõista, miks kroonilise väsimuse all kannatavatel inimestel on energiapuudus, aga samuti ka seda, miks stress sümptomeid süvendab ja miks on ühekorraga hõlmatud paljud erinevad süsteemid nagu immuunsus, autonoomne närvisüsteem ja energiatootmine.

Taani uuring seostub tagajärgedega

Üks erinevus, mida Slovakkia teadlased tervete kontrollisikute ja COVID-19 patsientide vereplasmat uurides märkasid, oli see, et viirusega nakatunud inimeste mitokondrites oli koensüümi Q10 tase märkimisväärselt madalam. Teisisõnu – tundub, et viirus suudab häirida meie energia ainevahetust ning seda mitte üksnes haiguse põdemise ajal, vaid ka pärast haigusest tervenemist.

Sarnasused kroonilise väsimuse sündroomi, viiruse pikaajaliste mõjude ja mitokondriaalse puudulikkuse vahel olidki peamiseks põhjuseks, miks rühm Taani teadlasi Aarhusi ülikooli haiglas algatasid uurimuse, selgitamaks välja seosed pikaajaliste viiruse põdemise mõjude ning koensüümi Q10 manustamise vahel.

Eriline Q10 imendub suurepäraselt

Taani teadlased valisid oma uuringu läbiviimiseks erilise Q10 preparaadi, mille on välja töötanud, patenteerinud ja tootnud Pharma Nord, üks Euroopa juhtivaid kõrgekvaliteedilise koensüümi Q10 tootjaid. Selle preparaadi kõrge biosaadavus on tõendatud terves reas eelnevates teadusuuringutes, sealhulgas murrangulises uuringus KiSel-10 (2013).

Uuring viidi läbi Rootsis tervete eakatega, kes said viie aasta vältel seleenipärmi ja Pharma Nordi Q10 preparaati või platseebot. Aktiivseid preparaate saanud katserühmas paranes märkimisväärselt inimeste elukvaliteet.