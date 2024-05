Reedel, 3. mail toimus Kose vallavolikogu istung, kus valiti vallale uued juhid. Kose vallavolikogu esimeheks sai Martin Medar, vallavanemaks kinnitati Raul Siem.

Veidi varem, 12. aprillil toimus Kose vallavolikogu istung, kus avaldati umbusaldust senistele vallajuhtidele, volikogu esimees Merle Pussakule ja vallavanem Demis Vossile. Et tekkinud oli uus koalitsioon, siis läks umbusaldus ka läbi. Uude koalitsiooni kuuluvad riigikogu liikme Siim Pohlaku (EKRE) kinnitusel lisaks EKRE saadikutele veel valimisliidu Uus Aeg esindajad ja volikogu endise koalitsiooni liikmed, Kose gümnaasiumi direktor Martin Medar ja ettevõtja Alvar Kasera.

Üks süüdistusi, mis endistele vallajuhtidele esitati, oli visiooni puudumine Kose gümnaasiumi tuleviku suhtes.

„Minuni jõudis 2024. aasta veebruari keskel kirjavahetus haridus- ja teadusministeeriumi ja Kose vallavalitsuse vahel. Kose vallavalitsus soovis informatsiooni, milline on haridusministeeriumi tegevuskava, et alustada läbirääkimisi kohalike omavalitsuse väikese õpilaste arvuga gümnaasiumide pidamise ülevõtmise osas. Kose vallavalitsus lähtus kirjas soovist Kose vallas gümnaasiumiosa kaotada. Seda tehti koolidirektori ja ühe koalitsiooniliikme selja taga ning sellist kokku-

lepet ei olnud ka koalitsioonilepingus,“ kirjutas Martin Medar toimetusele.

Kose gümnaasiumi õppetöö tulemustele tuginedes väidab direktor, et kool pakub väga kvaliteetset gümnaasiumiharidust. „Lisaks riigieksamitele on meie õpilased edukad olümpiaadidel, õpetajad on oma ala spetsialistid ja nii mitmedki neist Harjumaa ainesektsioonide juhid. Seda kõike on aastaid ehitatud,“ kirjutas Kose gümnaasiumi direktor.

„Koolivõrgu korrastamine on õige, kuid seda ei tohiks alustada valest otsast. Tuleb vaadata suuremat pilti vallas – kus on piirkonnad, kus põhikooli õpilaste arv kokku kuivab –, mitte hakata likvideerima valla ainukest gümnaasiumiastet, kus õpilastest puudust ei ole. Kose vald on väga suur piirkond ja uusi elamurajoone koos noorte peredega tuleb juurde. Seega piirkonna rahvaarv kasvab. Seda enam, et kohustuslik kooliiga tõuseb 18. eluaastani,“ põhjendas Medar.

„Saatsime tõesti kirja haridusministeeriumile,“ rääkis kirjavahetusest Kose endine vallavanem Demis Voss, eitades samas, et see olnuks mingi salajane kirjavahetus. Endise vallavanema sõnade kohaselt taheti ministeeriumiga arutada Kose valla, kus on neli kooli, haridusprobleeme laiemalt. „Kellelgi pole mõttessegi tulnud kaotada Kosel gümnaasiumiharidus,“ kõneles Demis Voss.

„Kirjavahetuse tõttu ei saanud ma kuuluda enam sellesse koalitsiooni. Ja see on üks peamisi põhjuseid, miks oli vajalik luua uus koalitsioon. Uue koalitsiooni juhtimise all tagame gümnaasiumiõppe säilimise ja arendamise Kose vallas. Kõik koolid jäävad senisel kujul tööle,“ lõpetas Martin Medar oma kirja.

Kose vallavolikogu uueks esimeheks valiti Kose gümnaasiumi direktor Martin Medar. Volikogu aseesimeesteks Ott Valdma (Uus Aeg) ja Siim Pohlak (EKRE). Vallavanemaks kinnitati Raul Siem. Varem on Raul Siem olnud väliskaubandus- ja tehnoloogiaminister ja Raasiku vallavanem.