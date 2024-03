Saue vallas Vatsla külas asuvas eramajas süttis sel talvel esmakordselt pliidi alla tule tegemisest korstnas herilasepesa, millest omanikul aimugi ei olnud. Kuna korstnast väljunud tulekeeled ähvardasid ka katuse süüdata, kihutasid kohale Tabasalu vabatahtlikud ja Keila päästjad.

2. märtsil kell 16.33 sõitsid päästjad Saue valda Vatsla külla Kuusiku-Sepa teele, kus omanik oli märganud oma maja korstnast väljuvaid leeke. Teataja oli eelnevalt pliidi alla tule teinud, kuid märgates leeke, kustutas selle.

Ruumides suitsu polnud, kuid teataja märkas, et korstna ümbrus hakkab tuld võtma. Esimesena olid kohal Tabasalu vabatahtlikud, kellele lisandusid Keila päästjad. Päästjate sõnul oli omanik jõudnud katusele redeli püstitada ja oma tulekustutitega leegid summutada. Päästjad kontrollisid korstna termokaameraga üle ning selgitasid välja, et tegu polnud tahmapõlenguga.

„Omanik väitis, et see talv nad pliidi alla tuld pole teinud ning korstentki oli hooldatud alles eelmisel suvel. Selgus, et korstnas oli süttinud hoopis sinna tehtud herilasepesa,“ seisab päästeameti ametlikus teates. Tulekahjus keegi kannatada ei saanud.