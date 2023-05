Vastab Catlin Vatsel, LHV eraisikute finantseerimise juht.

Millest oleneb maja energiaklass?

Hoonete puhul tuleb kõige suurem energiakulu ja ka näiteks mõju kliimale, küttest ja jahutusest. Need kaks on omavahel seotud. Energiaklass oleneb maja soojustuse kvaliteedist, õhupidavusest, külmasildade olemasolust, küttesüsteemist, ventilatsioonist, valgustusest ja sellest, kuidas on erinevaid uudseid energialahendusi kasutatud. Klass antakse tervele hoonele, mitte üksikule korterile, ja see sõltub otseselt maja aastasest energiakulust, aga ka hoone suurusest.

Mida energiaklass tähendab?

A-klassi ehk liginullenergiahooned on ehitatud energiasäästlikke lahendusi ja materjale kasutades. Need on hästi soojustatud ehitised, mille puhul on läbi mõeldud päikesevalguse kasutus ning paigaldatud soojapidavad aknad ja soojustagastusega ventilatsioon – väljapuhutav õhk annab soojuse sissetulevale. Kütteks kasutavad need hooned säästlikke lahendusi, näiteks maasoojuspumpa. A-klassi hooned toodavad ka ise energiat ja müüvad seda võrku tagasi, näiteks päikesepaneelidega. B-energiaklassi hooned on üsna sarnased A-klassile, kuid tavaliselt energiat ise juurde ei tooda. C-klassi majad ei ole nii energiatõhusad, kuid nende soojustuslahendus, aknad ja ventilatsioon on kvaliteetsed. D-klassi hooned sarnanevad C-klassile ehk enamjaolt on kõik lahendused normikohased, kuid mõnevõrra vähemsäästlikud. E- või F-klassi hooned on enamasti juba vanemad ehitised, mis on tänaseni oluliselt renoveerimata. Arvestada tuleb oluliste kulutustega energiale. H-klassi hooned sisuliselt sooja ei pea.

Kas pank teeb laenu puhul energiaklassidel vahet?

Pangana soosime otsust soetada A-energiaklassi vara, mistõttu pakumegi spetsiaalselt selle jaoks mõeldud kodulaenu kõige soodsamatel tingimustel. LHV väljastas aprillis Eestis koguni 20% kodulaenudest A-energiaklassi kodude soetamiseks.