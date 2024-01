Kodumasinatega on kaasas kasutusjuhend, mida tihtipeale läbi lugema ei vaevuta, kuid mille võiks vähemalt korra siiski läbi sirvida. Kodumasinate nõuetekohane hooldus on oluline, sest see mõjutab nii seadme töökindlust, eluiga kui ka selle kasutajate tervist.

Oluline on teada, et igal seadmel on oma kasutus- ja hooldusjuhend, mis on mõeldud just antud seadme ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks ja hooldamiseks, seda hoolimata sellest, et seadmed on oma olemuselt samasugused.

Kuidas hoida ennast oma koduköögis peituvate varjatud ohtude eest?

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti (TTJA) tooteohutuse talituse juhataja Jana Baljutis-Küti sõnul aitab kodumasinate hooldusjuhiste järgminine vähendada terviseriske. „Tähtis on pöörata tähelepanu masinate igapäevasele hooldusele ja järgida tootja poolt antud juhiseid. Paljud inimesed ei loe kasutusjuhendeid ega järgi tootja poolt ette nähtud hooldusjuhiseid ning see võib viia seadme valesti kasutamiseni ja selle tulemusena suurenenud terviseriskideni või seadme rikki minemiseni,“ ütles Baljutis-Kütt.

Näiteks kohvimasinate, nõudepesumasinate ja pesumasinate regulaarne puhastamine on hädavajalik, et vältida hallituse ja bakterite kogunemist. Paljud kasutajad ei puhasta neid masinaid piisavalt tihti või põhjalikult. Mõned inimesed jätkavad seadmete kasutamist, isegi kui need vajavad remonti või osade vahetust, mis võib suurendada terviseriske ja masina rikkeid.

„Tervislik ja turvaline kodukeskkond algab lihtsatest igapäevastest harjumustest nagu näiteks seadmete korrapärane puhastamine ja hooldamine vastavalt tootja juhistele. See mitte ainult ei taga seadmete pikemat eluiga, vaid aitab ka vältida terviseriske, mis võivad kaasneda ebatäpse või hooletu hooldusega. Soovitame kõigil kodumasinate kasutajatel pöörata tähelepanu nendele lihtsatele, kuid olulistele hooldusnõuetele,“ ütles Baljutis-Kütt.

Mõni kodumasin vajab rohkem puhastust

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna juhtivspetsialist Kaisa Muutra selgitas, et näiteks rösteri sisemus saavutab piisavalt kõrge temperatuuri, et toidu bakterid/hallituseosed ei saa seal ellu jääda. Kui aga rääkida kannmikserist, kus kasutatakse loomse päritoluga toitu nt piima, jogurtit jmt, ja peale kasutamist kodumasinat korralikult ei puhastata, siis on see soodne kasvulava bakterite arengule.

„Nõudepesumasina põhjas olev sõel, kuhu kogunevad toidujäätmed, ei kujuta terviseriski, sest see on läbinud kõrgel temperatuuril nõudepesumasina tsükli. Oluline on siiski sõela toidujäätmetest regulaarselt puhastada. Alati on oluline toiduga kokku puutuvate koduseadmete ja pindade õige ning kasutusjärgne puhastus sooja vee, harja vms ja sobiva pesuainega,“ ütles Muutra.

Millele võiks regulaarselt tähelepanu pöörata?

„Vähemalt paari kuu tagant võiks üle vaadata pesumasina ja nõudepesumasina äravoolufiltrid. Neid tuleks voolava vee all loputada, et vabaneda pesemisel tekkinud jääkidest ning pesuvahenditest. Samuti tuleks niiske lapiga puhastada kõik tihendid, millele ligi pääseb. Koos filtripuhastusega võiks ette võtta ka masina tühjalt pesemise kõige kuumema programmiga. Masinad võib läbi pesta spetsiaalse vahendi või sidrunhappega,“ soovitas Muutra.

Foto Heather Ford

Nii elektri- kui ka mikrolaineahju saab tema sõnul puhtaks veeauruga puhastades. „Pange ahjupann ahju ning ahi keskmisel temperatuuril mõneks ajaks tööle, ahju seintele aurustunud vesi tuleks hiljem puhta lapiga maha pühkida. Vette võib lisada ka sidrunhapet. Samamoodi võiks toimida ka mikrolaineahju puhul,“ ütles Muutra.

Et külmkapist ebameeldivaid lõhnu eemal hoida, võiks selle riiulid ja seinad vähemalt kord kuus niiske lapiga puhastada. Kui võõrad lõhnad on juba külmikus endale koha leidnud, võiks appi võtta kaneelikoored. Asetage kaneelikoor külmikusse, välja tuleks see vahetada alles siis, kui tekkima hakkavad uued ja juba meeldivamad lõhnad. Abiks on ka sooda kasutamine: Asetage umbes 3 sl soodat kausikesega paariks tunniks külmikusse ning vajadusel korrake tegevust.

Tehke nõudepesumasina tabletid ise!

Vaja läheb:

• 2,5 dl soodat;

• 1 dl sidrunihapet;

• 15 ml nõudepesuvahendit;

• kummikindaid;

• jääkuubikuvormi;

• õhukindlat purki või karpi.

Segage kõik koostisosad kausis ühtlaseks massiks. Seejärel täitke vormid pooles mahus seguga ning vajutage mass korralikult kuubikusse. Laske segul vormides toatemperatuuril 24 h tahkuda ning tõstke siis õhukindlasse anumasse.

Ülilihtne üldpuhastusvahend

Vaja läheb:

• 1 osa äädikat;

• 2 osa vett;

• soovi korral mõned tilgad eeterlikku õli.

Segage koostisosad omavahel kokku ja valage spreipudelisse. Segu säilib kaua, on keemiavaba ning seda on lihtne juurde teha.