Kahe aasta pärast valmivas Keila kogukonna- ja meelelahutuskeskuses hakkab tegutsema Harjumaa lääneosa suurim spordiklubi 24-7Fitness ning piirkonna suurim siseruumides tegutsev ronimis- ja mängulinnak Keila Seiklusmaa.

Hiljuti teatas kinnisvaraarendaja Harju KEK, et Keila keskuse ankurüürnikuks kõige suuremale, 2500 ruutmeetrisele pinnale tuleb Coopi toidu- ja tarbekaupade pood Maksimarket. Ehitus algab käesoleval sügisel ning keskusesse on planeeritud kino, spordikeskus, rõiva-, jalanõude-, spordi-, tehnika- ja muude tarbekaupade kauplused ning mitmed söögikohad, osad neist väliterassidega.

Harju KEKi tegevjuht Janek Lehtmets ja 24-7 Fitnessi juhataja Andrus Murumets.

Samuti jagub seal ruumi erinevatele avalikele- ja meditsiiniteenustele, lemmikloomadega seotud tegevuste ning huviringide jaoks.

Piirkonna suurim spordiklubi

Nüüd sai teatavaks ka teine ankurrentnik – spordiklubi 24-7Fitness, kus saab käia ööpäevaringselt korraga trennis ligi sada inimest. „Keila linna ja ümbritsevate valdade elanikud saavad endale suure ja kaasaegse spordikeskuse, mida on spordisõbrad oodanud Lääne-Harjumaale juba pikemat aega. Oluline on ka see, et selles klubis ei seata treenimisele ajalisi piiranguid,“ ütles Harju KEKi tegevjuht Janek Lehtmets.

Selline võib välja näha tulevikus Keila keskus.

Eesti ühe suurima spordiklubide keti 24-7fitnessklubi OÜ juhataja Andrus Murumetsa sõnul tuleb Keilasse kõige moodsamate kardiotreeningu seadmete ning plokk- ja vabaraskustega masinatega varustatud suur jõusaal. „Oleme seadnud eesmärgiks pakkuda kõige soodsama hinnaga erinevaid rühmatreeninguid – alates vastupidavusja lihastrennidest kuni keha- ja meeletreeninguteni välja. Kasutada saab ka personaaltreenerite teenust,“ märkis Murumets.

Klubi liikmed saavad osaleda erinevatel treeningutel vaid 20,99 euro eest kuus ja seda ükskõik millises 24-7Fitness spordisaalis üle Eesti, mida on kokku 17. 24-7Fitness oli esimene spordiklubi Eestis, mis on alates 2017. aastast avatud ööpäev läbi. Klubi treeningutel on tänaseks osalenud üle 54 000 inimese.

Harjumaa üks suurimaid laste sisemänguväljakuid

Lisaks tuleb Keila uude keskusesse piirkonna suurim siseruumides tegutsev ronimis- ja mängulinnak Keila Seiklusmaa, kus saavad korraga lustida ja sünnipäevi pidada kuni 200 last.„ Siiani on Keila ja lähivaldade lapsed pidanud sõpradega mängimiseks ja sünnipäevade pidamiseks sõitma Tallinna erinevatesse batuudi-, mängu- või seikluskeskustesse, kuid juba varsti tulevad need atraktsioonid kõik koju kätte,“ ütles Keila Keskuse arendaja Harju KEKi müügi- ja turundusjuht Andre Poopuu.

Keila Seiklusmaa hakkab tegutsema tulevases meelelahutus- ja kaubanduskeskuses 1000 ruutmeetri suurusel alal kahel tasapinnal, olles valmides üks suurima laekõrgusega laste seiklusparke Eestis. Seiklusmaa asutaja Toomas Kaarese sõnul on Keila Seiklusmaa mõeldud igas vanuses lastele.

„Põhiatraktsiooniks saab olema kõrge ronila, mille juurde on kombineeritud batuudid, liumägi, osavuste testimiseks ninja-rada ja palju muud seikluslikku. Lisaks põnevatele atraktsioonidele tuleb sinna neli sünnipäevatuba, kus pakutakse külalistele ka toitlustust,“ ütles Kaares, kelle sõnul võiks Seiklusmaad aastas külastada ligi 50 000 last.

Fotod Alari Tammsalu / Harju KEK

Mängutubadekett Seiklusmaa pakub Tallinna suurimates kaubanduskeskustes lastele võimalust pidada sünnipäevasid ja mängida erinevatel atraktsioonidel. Neile kuulub Ülemiste Keskuses asuv pealinna suurim sisemänguväljak Lennumaa. Lisaks on Seiklusmaal suur lasteala Rocca al Mare Keskuses ja Järve Keskuses. Keila Seiklusmaa saab olema nende esimene väljaspool Tallinna tegutsev ettevõtmine.

Sõlmpunkt ja värav

Harju KEK investeerib Keila keskuse arendusprojekti 30 miljonit eurot. „Soovime sellest kujundada kogu Harjumaa lääneosa elanike vaba aja veetmise sõlmpunkti ja värava,“ on Harju KEKi tegevjuht Janek Lehtmets Harju Elule kinnitanud.

Keskus ehitatakse Paldiski maanteele, kunagise legendaarse Harju KEKi peamaja asemele, tervisekeskuse ja Keila kooli kõrvale. Lehtmetsa sõnul tahab ettevõte sellega tuua Keilasse uusi väärtusi ja elamusi, mis rikastavad kogukonda ning loovad uusi elustandardeid. Multifunktsionaalne keskus katab Keilas seni puuduvate teenuste ja meelelahutuse osa.

Ligi 13 000-ruutmeetrine ehk umbes kahe jalgpalliväljaku suurune hoone on planeeritud nii, et see ei oleks üks järjekordne tavaline kaubanduskeskus. „Planeeritav keskus on esimene maamärk Keila tulevase ärilinnaku suurest arendusprojektist, mis muudab Harju KEKi suletud tootmisala linna uueks tõmbekeskuseks. Sinna on kavandatud piirkonda sobivad ärid, bürood, väiketootmishooned ning keskväljak koos puhkealade ja rohke haljastusega,“ lisas Lehtmets. Kopp lüüakse maasse sel sügisel.