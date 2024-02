Keila südamesse rajatava sajakonna koduga Keila Pargikodude elurajooni arhitektuurikonkursi võitis Apex Arhitektuuribüroo. Esimeste kodude plaanitav valmimisaeg on 2025. aasta teises pooles.

„Korraldasime arhitektuurikonkursi sooviga luua Keilasse Eesti tipparhitektuuri. Apexi arhitektuuribüroo valisime, sest nende poolt loodud kontseptsioon arvestas lisaks heale arhitektuurile enim ka meie soovi saavutada parim hoonetevaheline elukeskkond ning väärtustada pargiala ja rohehaljastust, veel rääkis nende kasuks hästi läbimõeldud parkimislahendus ning hoonete sulandumine loodavasse keskkonda,“ selgitas kinnisvaraarendaja Invego juht Kristjan-Thor Vähi tuues eraldi esile, et võidutöö aitab võrreldes detailplaneeringus ettenähtuga säilitada piirkonnas 2,7 korda rohkem puid.

Keila Pargikodude arhitektuurikonkursi võitjate sõnul oli kavandi loomine nende jaoks eriline kogemus. „Asukoht ja keskkond on tavapärasest väljakutsuvam, aga selle võrra ka inspireerivam. Terve elurajooni hoonete nii suurel määral pargi ja kõrghaljastusega sidumine on arhitektidele üsna harukordne võimalus, kus tuleb paljuski lähtuda asukohast ja selle iseärasustest,“ selgitas Apexi arhitekt Ove Oot, kes on koos Liisi Vähi ja Signe Kitsega loodud lahenduse autor.

Keila Pargikodude elurajoon hakkab koosnema kuuest A-energiaklassiga kortermajast, kuhu tuleb kokku sadakond 1–5-toalist rõdude ja terrassidega korterit. Invego poolt Keila kesklinna männipargi äärde rajatav elurajoon laiub kokku 30 000 ruutmeetril, kodud valmivad 2025. aastal.

Invego on Eesti juhtivaid kinnisvaraarendusega tegelevaid ettevõtteid, mis on Tallinnas ja selle lähiümbruses viimastel aastatel rajanud kokku üle 1150 kodu ning 20 000 m² äripindasid. Invego mahukamad arendused on hiljuti valminud Tiskreoja ja Tabasalu Kodu ning täna töös olevad Luccaranna ja Uus-Järveküla elurajoon.