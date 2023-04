Kevad on lõpuks siin ja sellega koos ka suurepärane võimalus veeta rohkem aega õues koos sõprade ja perega. Ilmade soojenedes liigutakse rohkem looduses: eriti populaarne on jalgrattasõit. Enne kui aga jalgrattaga sõitma lähed, tasub kaaluda jalgrattakindlustuse lepingu sõlmimist.

Jalgrattakindlustus on suurepärane võimalus end õnnetuse korral kaitsta. See võib katta mitmesuguseid kahjujuhtumeid, sealhulgas vargust, vandalismi ja vigastusi põhjustavaid õnnetusi. Jalgrattakindlustus tagab sulle meelerahu, sest saad olla alati kindel, et oled õnnetuse korral kaitstud ja oma jalgratta kiiresti asendada või lasta seda parandada, kui midagi peaks juhtuma.

Kui sul on juba Citadele panga X kaart, võid südamerahuga sõitma minna, sest jalgrattakindlustus on selle sees. X kaardi omanikud saavad kasutada mitmesuguseid hüvesid, lisaks on neil olemas reisikindlustus, ostukindlustus ja jalgrattakindlustus. See tähendab, et võid muretult õues jalgrattasõitu nautida, sest oled kindlustatud.

Lisaks on jalgrattakindlustus taskukohane viis oma investeeringu kaitsmiseks. Olenemata sellest, kas oled pühapäevasõitja või tippsportlane, kujutab sinu jalgratas endast märkimisväärset investeeringut. Jalgrattakindlustus aitab sul oma investeeringut kaitsta, pakkudes meelerahu mitmesuguste kahjujuhtumite korral. See omakorda võib sind innustada rohkem jalgrattaga sõitma, teades, et oled kaitstud ootamatute juhtumite eest.

Kokkuvõttes võib öelda, et jalgrattakindlustus on oluline osa kõigile neile, kes naudivad õues viibimist ja eelkõige jalgrattasõitu. Kui sinu pangakaardiga kaasneb muu hulgas ka jalgrattakindlustus, võid sõitma minnes olla kindel, et oled kaitstud ja saad tänu sellele oma teekonda rohkem nautida. Olenemata sellest, kas oled pühapäevasõitja või tippsportlane, ära lase õnnetusel või vargusel oma päeva rikkuda: investeeri jalgrattakindlustusse juba täna!

Citadele eesmärk on tuua innovatsiooni Baltimaade pangandussektorisse ning pakkuda inimestele ja ettevõtetele rohkem võimalusi pangateenuste kasutamiseks. Igapäevapanganduse teenuste kõrval pakub Citadele finantstehnoloogial põhinevaid teenuseid, sealhulgas moodsat mobiiliäppi ning viipe- ja välkmakseid. Citadele võttis Baltimaades esimeste seas kasutusele nimemakse, konto avamise e-tuvastuse teel ning viipemakseid toetavad sõrmused. Citadele Group on Läti finantskontsern, mille peakontor asub Riias. Grupi tütarettevõtted ja filiaalid tegutsevad Eestis, Lätis ja Leedus.