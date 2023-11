Naerata Ometi MTÜ alustab oma iga-aastast heategevuskampaaniat „Jõulunaeratus 2023“, mille eesmärk on tuua jõulurõõmu haiglates viibivatele lastele ning asenduskodudes ja suurperedes elavatele lastele.

Südantsoojendavat projekti on lahkete toetajate abil edukalt läbi viidud juba 15 aastat ning tuhanded lapsed üle Eesti on saanud kauni jõulukingi. Organisatsiooni juhatuse esimees Kuno Kompus selgitab kampaaniat lähemalt ja kutsub nii eraisikuid kui ka ettevõtteid üles jõulurõõmu jagamist toetama: „Meie ühiskonna kõige haavatavamad liikmed on lapsed. Paljud neist ei saa veeta jõule täisväärtuslikult, sest nad peavad viibima haiglaravil, või neil on oht jääda kingitusest ilma, sest selleks ei leidu rahalisi vahendeid. Kampaania „Jõulunaeratus 2023“ on meie ühine võimalus näidata, et me märkame neid lapsi, hoolime neist ning tuleme üheskoos appi. Teil on võimalik annetada kingitusi või anda rahaline panus kinkide ostmiseks. Teie abi toob laste näole hindamatu väärtusega naeratuse. See on eriti oluline nüüd, kui paljud pered on majanduslikult aina raskemas olukorras.“

Kampaania eesmärgid ja vajadused

Sel aastal on eelarve umbes 20 000 eurot, mis katab kingituste ostu ja logistilised kulud kättetoimetamisel. Eesmärk on rõõmustada vähemalt 400 haiglas viibivat last ja nende hooldajaid. Samuti soovime teha kingitusi asenduskodude ja puudust kannatavate perede lastele.

Kuidas saate aidata?

Saate anda rahalise panuse ning annetada jõulukingitusi. Samuti otsime vabatahtlikke, kes aitaksid kingitusi pakkida ja kohale toimetada. Iga panus on oluline ja aitab meil tuua jõulurõõmu neile, kes seda kõige rohkem vajavad.

Üleskutse ettevõtetele

Kutsume ka ettevõtteid üles panustama: kas rahaliste vahendite, kingituste või muude vajalike teenuste näol. Tänu teie toetusele suudame ulatada abikäe palju suuremale hulgale lastele.

„Iga annetus, suur või väike, on ülimalt oluline,“ ütleb Kuno Kompus. „Aitäh, et olete osa sellest imelisest algatusest ja aitate meil tuua rõõmu nende laste ellu, kes seda kõige rohkem vajavad!“ Projektist täpsemalt siin.

Telefoniannetus

900 8810 – toetad 10 euroga, 900 8850 – toetad 50 euroga.

Pangaülekanne

LHV Pank EE167700771002598797

Swedbank EE672200221046387155

SEB EE101010220101993019

Coop Pank EE074204278613542000

Saaja Naerata Ometi MTÜ

Selgitus Jõulunaeratus 2023