Jõulud on hoogsalt lähenemas, sel aastal toovad pühad endaga kaasa kombinatsiooni traditsioonilistest ja modernsetest elementidest.

Sel aastal pakuvad jõulutrendid midagi igale maitsele, alates julgetest värvidest ja keskkonnasõbralikest lahendustest minimalistliku stiilini.

Jõuluaja värvid

Värvid mängivad igal aastal olulist rolli. Sel hooajal on esile tõusnud nii sügavad toonid, erksamad kui ka pastelsed toonid.

Smaragdroheline ja kuldne on elegantne ja traditsiooniline värvigamma, mis lisab pühadele sära. Looduslikud toonid, nagu näiteks hallikaspruun, salveiroheline ja kreemjas valge sobivad neile, kes hindavad minimalistlikku stiili ja maalähedust. Julged kontrastid, erksad punased koos sügava musta värviga aitavad luua moodsat atmosfääri. Samas hoiab punane toon traditsioonilist joont.

Kaunistuste osas on 2024. aasta trendid mitmekesised. Tähelepanu saavad keskkonnasõbralikud materjalid: vanad ehted, taaskasutatud materjalid, puit ja kangas. Keskkonnasõbralikest materjalidest on esikohal ka vildist kaunistused, mis on soojad ja kodused ning lisavad kuusel ilutsedes maalähedust.

Kuuse ehtimisel ei saa ära unustada valguslahendusi – nutikate tuledega, mis muudavad värve ja vilguvad vastavalt meeleolule, saab kuuse kaunistamisele lisada just selle viimase lihvi. Oluline on meeles pidada, et kui lahkud kodust, lülita alati LED-tuled välja, et vältida ülekuumenemise ja võimalike tuleohtude tekkimist.

Meisterda ehted ise!

Isikupärased kaunistused lisavad pühadele erilist väärtust. Siin on mõned lihtsad ideed, mida ise teha.

Paberist lumehelbed – klassikaline ja lihtne lahendus, mis on samas tore ajaviide lastega koos tegemiseks. Võta appi erinevad paberid ja kaunista neid sädeluste, litrite ja pärlitega.

Naturaalsed materjalid on üha popimad. Kasuta ehtimisel ja ehete valmistamisel tammetõrusid, käbisid, kuivatatud apelsiniviile ja kaneelipulki. Samas on ka vanadele ehetele uue elu andmine lõbus ja keskkonnasõbralik. Vanad klaaskuulid saab akrüülvärviga hõlpsasti ära värvida. Mustreid saab luua näiteks hambaharjaga pritsides või teist värvi peale tilgutades. Värvimise asemel võib kuulid hoopis kangasse mässida või nööriga üle põimida.

Et jõulupuu kestaks

Selleks et kuusepuu oma täies ilus kaua vastu peaks, tuleb veidi vaeva näha. Kuuse tuppa toomine peaks toimuma järk-järgult. Välistemperatuurilt toasoojusesse ülemineku vahel tuleks kuuske hoida näiteks garaažis või trepikojas.

Enne kuuse vette asetamist tuleb raiekohale teha värske lõige, et puu paremini vett imama hakkaks. Seejärel ära unusta regulaarset kastmist. Kuusk vajab rohkelt vett, eriti paari esimese päeva jooksul. Lisaks võiks puuoksi aeg-ajalt veega pritsida, et kuusk püsiks värske ja võimaldada tal ka okaste kaudu niiskust saada. →