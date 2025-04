Kuni 2. maini on kõigil õpilastel, vilistlastel, kolleegidel ning haridusjuhtidel võimalik inspireerivaid õpetajaid Lae End haridusprogrammi kandidaatideks seada veebiaadressil laeend.ee. Eesmärgiks on viia parim õpikogemus kõigi põhikoolilasteni.

Sel aastal osalevad Lae End haridusprogrammis põhikooli keemia- ja matemaatikaõpetajad.

„Suur osa Eestis loodud väärtusest sünnib inseneride töö tulemusel. Ometi vaatavad tööandjad kasvava murega süvenevat inseneride puudust. Inseneeriani juhatab noori aga inspireeriv õpetaja, kes teeb oma tööd kirega,” ütles Eesti Energia juhatuse liige Kristjan Kuhi.

Kutsekoja OSKA andmetel jääb järgmise kümnendi jooksul puudu 2/3 vajaminevatest tehniliste erialade töötajatest nii tööstuses, energeetikas, rohetehnoloogiates, uute materjalide väljaarendamises kui mujalgi valdkondades.

Tallinna Tehnikaülikool alustas Lae End programmiga koostööd eelkõige tänu matemaatikaõpetajate kaasamisele.

„Ülikooli ja ka minu isiklik soov on, et matemaatika õpetamise tase Eestis paraneks. TalTech tuli ka välja tuhandeid huvilisi köitnud e-rehkenduse ideega. Matemaatikast sõltub majanduse edenemine, aga ka kogu ühiskonna hea käekäik ning meie kohus on võimaldada noortel sellesse panustada,“ sõnas TalTechi rektor Tiit Land.

Programmi valitavad kümme matemaatika- ning kümme keemiaõpetajat osalevad kaasaegses tasuta koolitusprogrammis, mis kestab augustist detsembrini. Õpetajad külastavad ettevõtteid, kus saavad ülevaate keemia, matemaatika ja füüsika praktiseerimisest erialases töös. Samuti kohtuvad õpetajad mitmete ekspertide ning programmi vilistlastega. Koolituse lõpus saavad osalejad rahalise preemia õpetaja ühe kuu keskmise palga ulatuses.

Möödunud aastal nomineeriti programmi 361 füüsika- ja keemiaõpetajat kõigist Eesti maakondadest. Lae End programmis on kolme hooaja jooksul osalenud 40 õpetajat. Eelmistel hooaegadel valmis õpetajate ja Videoõpsi koostöös 61 õppevideot, mis katavad kogu põhikooli füüsika ja loodusõpetuse õppeprogrammi. Videod toetavad nii õpetajaid kui ka iseseisvalt õppivaid noori. Programmi partneri Praktikali õppekomplektid on jõudnud üle 210 Eesti kooli ja enam kui 10 000 õpilaseni.

Varasemal kahel aastal koolitas Lae End haridusprogramm füüsikaõpetajaid, eelmisel aastal lisandus ka keemiaõpetajate suund. Sel aastal võtavad programmist osa keemia- ja matemaatikaõpetajad. 2026. aastal saavad taas osaleda füüsikaõpetajad.