Eesti osalemine messil aitab viia rohkemate tarbijateni sõnumit, et Eesti toit on kvaliteetne, naturaalne ja pärit puhtast looduskeskkonnast. Lisaks annab võimaluse meie toodete eeliste rõhutamiseks rahvusvahelistel turgudel.

Sellel aastal on Grüne Woche messil esindatud 23 Eesti ettevõtte tooted: Linnamäe Lihatööstus, DGM Shipping, Saaremaa Piimatööstus, Naat ja Naeris, Eesti Pagar, Tartu Mill, Liviko, Kaluri, Orkla, Salvest, Minna Marmelaad, Saidafarm, Eesti Muna, Must küüslauk, Rõngu Mahl, Mahetark, Vinkymon, Artisan Honey, Öun Drinks, Farmi Piimatööstus, Raw Edge, Balsnack International Holding, Moe. Eesti toitu ja turismivõimalusi tutvustava väljapaneku leiab Berliini messikeskuse World-Tour hallist 8.2 (stend nr 103).

Prognoosi kohaselt peaks messi külastama üle 300 000 inimese. Eesti stendil oli juba esimestel päevadel tunda, et huvilisi on palju, sest isevalmistatud suupisted läksid kiirelt. „Siiani oleme kõige enam müünud Linnamäe Lihatööstuse põdrasinki ja DGM Shipping vürtsikilusid.

„Eesti stend eristub hästi oma puhta looduse ja metsa teemaga,“ tõdes Eesti suursaadik Saksamaal Marika Linntam. Suursaadik külastas mitmel korral Eesti ala ning kinnitas, et võib olla uhke kogu väljapaneku üle.

