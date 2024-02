Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul on lisatagatise abil kodulaenu taotlemise osakaal viimastel aastatel vähenenud. Seda eelkõige põhjusel, et lisatagatisele seatud tingimused on ajaga karmistunud.

Lisatagatis võib olla kinnisvara, mis kuulub laenutaotlejale endale või tema vanematele. „Viimasel juhul hinnatakse ka vanemate laenuvõimekust, et veenduda, kas nad on ootamatuste korral võimelised laenu ka ise tasuma. Seda põhjusel, et kinnisvara realiseerimine on raskuste tekkimisel alati viimane variant. Lisaks on aina olulisemaks saanud kinnisvara asukoht,“ ütles Rebane.

Kitsendavad tingimused on lisatagatise kasutamise proportsiooni küll kodulaenu vaates vähendanud, kuid sellegi poolest leidub olukordi, kus olemasolevat kinnisvara on võimalik edukalt lisatagatisena kasutada. Näiteks tuleb see tavaliselt jutuks, kui inimene soovib osta uue kodu, kuid eelmise näiteks üürikinnisvarana alles jätta.

Rebase sõnul sobib lisatagatist kasutada ka näiteks maamaja või lastele tulevikuks kinnisvara ostes, kuna see avardab laenutaotleja võimalusi. „See on väga hea võimalus, mida teise või kolmanda kinnisvaraobjekti ostmisel ära kasutada. Levinud praktika puhul tuleb arvestada, et sellisel juhul peab olema võimekus teenindada mitut laenu korraga,“ ütles Luminori eraisikute panganduse juht.

Kuidas lisatagatis kodulaenu lepingust vabastada?

Kuna kodulaenu taotletakse sageli mitmekümneks aastaks, võib lisatagatise kasutamisel tekkida küsimus: mis saab siis, kui kodulaenu lisatagatiseks olevat kinnisvara soovitakse maha müüa? Eksperdi sõnul tuleb lisatagatise müümist ette ning see on panga vaates levinud olukord. Sellisel juhul tuleb vaadata kinnisvara turuväärtust ning laenusumma ja laenu tagatise väärtuse suhtarvu.

„Kui tahta laenukohustuse juurest lisatagatis ära võtta, siis alles jääva kinnisvara laenu puhul ei tohi laenujääk ületada üldjuhul 85% kinnisvara väärtusest,“ selgitas Rebane. Ta tõi näite, et kui soetatud korteri jaoks võeti laenu 200 000 eurot, aga see on tänaseks väärt 236 000 eurot, siis ongi 85% kriteerium täidetud. Sellisel juhul saab lisatagatise vabastada ja laenu tavapäraselt edasi teenindada.

Lisatagatise lepingust vabastamine on üldjuhul kõige keerulisem laenulepingu alguses, kuna laenu on tagasi makstud vähe ja mainitud kriteeriumi järgi ei pruugi vajalik 85% täis tulla. Kui aga laenu on makstud juba enam kui viis aastat, siis suure tõenäosusega seda piirangut ka pole, kuna laenujääk on piisavalt vähenenud ja suure tõenäosusega ka olemasoleva kinnisvara hind tõusnud.

