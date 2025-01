Päästeameti ja kohalike omavalitsuste ühise projekti käigus tehti eelmisel aastal tuleohutumaks 302 kodu üle Eesti. Tänavu eraldab riik kodude tuleohutuse parandamiseks miljon eurot, millele lisandub kohalike omavalitsuste panus.

„Vajadus kodude tuleohutuse parandamise järele on suur, enamasti on probleeme küttesüsteemidega, aga ka elektrisüsteemidega. Iga tuleohutumaks saanud kodu aitab ära hoida võimalikku tuleõnnetust ja mul on hea meel, et saame nii paljude inimeste kodusid muuta turvalisemaks,“ ütleb päästeameti ennetustöö osakonna nõunik Pilleriin Kurg.

Möödunud aastal korda tehtud kodudes vajasid enamasti hooldust, parandamist või uuega asendamist küttesüsteemid, sh pliidid, ahjud ja korstnad. Kokku tehti korda 184 kodu küttesüsteemid, 66 kodus elektrisüsteemid ja 42 kodus vajasid parandamist või uue ehitamist nii kütte- kui ka elektrisüsteem. Paigaldati üks pliidivalvur ja üheksa gaasiboilerit. Kodusid tehti tuleohutumaks enam kui 1,3 miljoni euro eest.

Ka sel aastal on projekti „Kodud tuleohutuks“ tarvis eraldatud riigieelarvest miljon eurot, millele lisandub kohalike omavalitsuste panus. Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused. Taotletav summa ühe eluruumi kohta on kuni 6000 eurot.

2018. aastal alguse saanud päästeameti ja kohalike omavalitsuste projekti „Kodud tuleohutuks“ eesmärk on tagada tuleohutus kodudes, mille elanikud toimetulekuraskuste tõttu ennast ise aidata ei saa – ennekõike lasterikkad pered, üksi elavad eakad ja puuetega inimesed.

Toetust vajavad kodud selgitatakse välja päästeameti ja omavalitsuste koostöös – päästjad hindavad kodunõustamise käigus kodu tuleohutuse seisukorda ja omavalitsus elanike abivajadust.

Praeguseks on projektist saanud abi 2726 kodu üle kogu Eesti.

Kodu tuleohutuse nõustamise saab omale tellida ohutusportaalis https://ohutusportaal.paasteamet.ee/ või riigiinfotelefonil 1247, see on kõikidele soovijatele tasuta. →