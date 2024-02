„Eesti on traditsioone austav maa. Tore on näha kuidas siin ajalugu ning kõike ajaloolist au sees peetakse.“ Nii ütleb Šotimaalt pärit Ellie. Foto Nikola Johnny Mirkovic

Eesti on saanud kodumaaks paljudele, kes on pärit mujalt. Nad on tulnud siia elama ja pikemaks peatuma jäänud.

Oma nägemusest Eesti ja eestlaste kohta räägivad Ellie (43), kes on pärit Šotimaalt ja Eestis elanud 6,5 aastat ja Viktoria (29), kelle kodumaa on Ukraina ja kes on siin viibinud veidi üle aasta ja Paul, endine kommunikatsiooni- ja juhtimiskonsultant Inglismaalt, kes saabus Eestisse 2003. aastal. Alates 2010. aastast töötab Paul vabakutselise copywriterina, keeletoimetajana ja DJ-na. Lisaks kirjutab Paul luulet ja novelle, kuid ta ei ole neid seni veel avaldanud.

Miks on Eestis hea elada?

Viktoria: Esimene asi, mis pähe tuleb on see, et siin on turvaline ja turvatunne on minu jaoks väga oluline. Isegi väikesed lapsed käivad üksi bussiga koolis, ilma et vanemad muretsema peaks, et nendega midagi juhtub. Siin on väga ilusad ja hubased kodud, väga korras tänavad ja korralikud teed, väga hea infrastruktuur. Isegi pisikestes külades on kõik olemas, isegi suuremad supermarketid ja koolid.

Viktoria.

Eestis on imeline loodus, palju metsamaad, ilusad sood, matkarajad ja palju puhast õhku. Kõik neli aastaaega on erinevad ja väga hästi ära tuntavad, eriti talv! Lisaks on Eestis väga moodne digimaailm, väga paljud probleemid saab lahendada ainult Smart ID-d kasutades.

Ellie: Eestis on imeline loodus. Eesti on vahva ja väike, linnast loodusesse jõuab mõnel pool vähem kui poole tunniga. Siin on väga maitsev ja töötlemata toit ja tore on, et enamus peresid valmistavad endiselt kodus süüa, mitte ei osta valmistooteid nagu mujal maailmas. Elu teevad lihtsaks ka igasugused digilahendused, mille poolest Eesti on ka paljudest suurriikidest oluliselt arenenum.

Paul: Roheline, puhas, selged ja erinevad aastaajad, kompaktne ja mittesekkuv rahvas ja inimesed, hea ühistransport pealinnas, lähedus Põhjamaade, Baltikumi ja Venemaa turgudega.

Mis võiks olla teisiti?

Viktoria: Sellele küsimusele on mul keeruline vastata, ilmselt eestlased teavad paremini. Minu jaoks on ainus keeruline asi talve pikkus, aga selles osas saan ma ainult oma suhtumist muuta, kuidas ma talve tajun.

Ellie.

Ellie: Eesti inimesed ei oska veel hinnata erinevaid inimesi, kultuuririkkust ja väärtust, mille toovad kaasa erinevatest riikidest pärit ja erinevate vaadetega inimesed. Tihti tunnev ad eestlased nende erinevate inimeste ees pigem hirmu ja see võiks olla teisiti.

Eestlased on uhke ja tark rahvas, kellel on tugev side maa ja loodusega.

Paul: Inimeste ühised huvid ja eesmärgid võiksid olla rohkem esindatud kui ettevõtete omad. Loodushoid ja loodusvarade kasutus võiks olla hoolikam. Suurem avatus mitte-euroopalike kultuuride ja turgude suhtes, kõrgemad palgad avaliku sektori töötajatele nagu arstid, õed, õpetajad jne.

Kuidas kirjeldaksid Eestit?

Viktoria: Eesti on digitaliseeritud ja demokraatlik. Võimaluste, kunsti ja idufirmade riik. Riik, mis väärtustab ja kaitseb oma kultuuripärandit, hoolib oma loodusest ja hindab iga inimest. Eesti ühendab endas ajaloolist ja vana arhitektuuri ning uusi tehnoloogiaid, mis on harmooniliselt omavahel läbi põimunud. Eesti väärtustab oma traditsioone, ajalugu ja austab välismaalaste huve.

Ellie: Eesti on traditsioone austav maa. Tore on näha kuidas siin ajalugu ning kõike ajaloolist au sees peetakse. Eestis on palju väikeseid kauneid linnu millel igaühel on oma karakter. Siin on hästi lihtne ringi reisida, teed on head ja rongid imetoredad.

Paul: Eesti – riik, mis on hoogsalt libisemas neoliberaalsesse põrguauku, kuid taskud on tal endiselt siiski erakordset, kuigi kiirelt kaduvat, looduslikku ilu ja kultuuri täis.

Millised on Eesti inimesed, iseloomusta või kirjelda?

Viktoria: Eestlased on väga targad, haritud, sümpaatsed ja abivalmid. Nad armastavad uusi asju õppida, armastavad oma tööd ja kutsumust, tehes seda kogu pühendumisega. Nad hoolivad ja hoiavad oma kultuuri ja traditsioone. Eestlased on rahulikud ja austavad enda ja teiste privaatsust. Nad on väga täpsed ja plaanivad kõike ette. Mulle meeldib väga nende suhtumine, kasvatus ja see kuidas nad lapsi austavad. Ja kogu selle suure armastusega hoiavad ja kaitsevad nad oma loodust.

Muidugi on tõene ka stereotüüpne kirjeldus, et eestlased on tagasihoidlikud ja esialgu jahedad, kuid kui nendega lähemalt tuttavaks saad, siis on nad hea südamega ja soojad.

Ellie: Eestlased on uhke ja tark rahvas, kellel on tugev side maa ja loodusega. Muidugi on tõene ka stereotüüpne kirjeldus, et eestlased on tagasihoidlikud ja esialgu jahedad, kuid kui nendega lähemalt tuttavaks saad, siis on nad hea südamega ja soojad. Eestlased tunnevad suurt uhkust oma keele üle.

Paul: Talvel mossis, suvel rõõmsad.

Mis on sinu arust Eestis kõige veidram komme või toit?

Viktoria: Rabarber, seda taime on minu kodulinnas väga harva ja ma proovisin seda esimest korda Eestis. Sellest saab valmistada väga maitsvaid asju, minu lemmikud on rabarberikook, -mahl ja -vein. Väga veidrad on minu jaoks toidud metsloomade lihast, ma olen metsloomade tapmise vastu.

Ellie: Kõige veidram Eesti toit on sült. Kõik muu on maitsev, aga sülti pole ma õppinud armastama.

Paul.

Paul: Hiiglaslikud külakiiged.

Mis on sinu meelest kõige ilusam sõna või lause eesti keeles?

Viktoria: Mulle meeldivad sõnad, milles on s-täht, need kõlavad väga armsalt. Näiteks unistus, kass, ilus ja kallis.

Ellie: Kallikene.

Paul: Rongi rattad ragisevad.

Aga kõige keerulisem?

Viktoria: Paljud sõnad on minu jaoks keerulised. Minu emakeeles kirjutatakse kõik sõnad eraldi, aga Eesti keeles võib üks sõna koosneda mitmest erinevast ja seetõttu on mul keeruline neid hääldada. Need sõnad, kus üks täht kordub, on ka keerulised. Kui tähte lühemalt hääldada, võib tal olla hoopis teine tähendus, näiteks jää-äär, jäätis, öötöö. Ma arvan, et kui järjepidevalt harjutada, saab kõik selgeks.

Ellie: Missugune!

Paul: Ma armastan sind.

Milline on kõige ilusam koht Eestis?

Viktoria: Siin on palju ilusaid kohti, kui nende seast vaid paar välja tuua, siis see ei oleks aus. Mulle meeldib kõik, mis seostub loodusega ja seda on siin palju, eriti meeldib mulle metsaradadel jalutamine, suvel jõgedel paadiga sõita, sõita auto või rongiga ükskõik mis aastaajal metsadesse ja põldudele, loodus on läbi aasta väga ilus. Mulle meeldib ka Läänemeri ja kõik, mis on ajaloolise arhitektuuriga seotud.

Ellie: Muhu saar.

Paul: Surfarite paradiis Hiiumaal, seenehooeg Naissaare metsades või koiduaegsed suplused Paljassaare rannas juuli keskel.