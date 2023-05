Mida toob kaasa sarm, töökus, arukus, sihikindlus, selgete eesmärkide seadmine? Harju Elu küsimustele vastab Mrs Earth 2022 tiitli võitnud Ave Tarend.

Sixtina tantsu- ja modellikool on direktriss Tiina Jantsoni eestvõttel korraldanud Missis Estonia võistlusi juba 29 aastat. Sel aastal võitis tiitli Kiili kaunitar, kolme poja ema Ave Tarend, kes on tegev IT-alal. Nii kirjutas 2021. aasta 2. septembri Harju Elu. Nüüdseks on Ave Tarendit tunnustatud veel väärikama, Mrs Earth 2022 tiitliga.

Kas kuulsusesära ja glamuur on toonud kaasa ka probleeme?

Pigem ei olegi või siis ma olen ise natuke rahulikum selles osas, et ei märkagi igat probleemi. Palju räägitakse, et iludusvõistlusel kohtab inimesi, kes rebiksid teistel riided puruks. Ma isiklikult selliseid ei kohanud. Olen saanud iludusvõistlustelt endale sõpru üle maailma.

Millised on olnud Sinu kohustused seoses Mrs Earth 2022 tiitliga?

Mrs Earth on keskkonnateemade teadlikkusele pühendatud võistlus, mille üks eesmärk on suunata inimesed mõtlema rohelisemalt.

Kas Sa ise mõtled roheliselt?

Ega igas olukorras see kindlasti ei õnnestu ja juuksekarvu lõhki ei peagi ajama, aga tore on valida enda jaoks teemad, milles õnnestub olla keskkonnasõbralik. Minu sümpaatia kuulub näiteks elektriautodele, päikesepaneelidele, säästlikule koduautomaatikale, taaskasutatud materjalidest valmistatud rõivastele.

Muidugi üritan rohemõtlemisel eeskujuks olla ka lastele, alustades igapäevastest asjadest, näiteks jäätmete sorteerimisest. Kuidas kasutada kilekotte võimalikult vähe, kuidas sortida prügi – need on meie kodused teemad. Vanad riided viime H&M-i kauplusse, kus need lähevad ümbertöötlemisele.

Mrs Earthi organisatsiooni kaudu tuli mulle kutse osaleda New York Fashion Week’il, mis toimus mitmeski mõttes maailma keskpunktiks peetava Times Square’i ümbruses.

Üldiselt on eestlased päris tublid ja keskkonnasõbralikud. Eesti õhk on üks puhtamaid, meie riigi metsade ja rabade osakaal muljetavaldavalt suur. Eestist sai alguse maailmakoristuspäev ja lisaks on järjest rohkem hakatud osalema digikoristuspäevadel. Digitaalne prügi on samuti prügi – igaühel tasub sellesse teemasse süveneda! Iga kasutu fail kuskil pilves, iga e-mail omab keskkonnale mõju!

Igapäevaselt töötan tarkvaraarendajana ettevõttes Bolt ning mul on väga hea meel panustada koodi kirjutades sellesse, et linnad oleksid järjest rohelisemad – vähem autosid, rohkem välikohvikuid ja rohelust, rohkem rohelisemaid liikumise ja toidu tellimise võimalusi. Mrs Earthi võistluse üks osa oli keskkonnateemaline intervjuu. Õppisin ja konspekteerisin erinevaid teemasid selleks vist peaaegu samamoodi nagu ülikoolis eksamiteks õppides.

Lisaks keskkonnateemade valdamisele on iludusvõistluste võitja kohustus olla teistele eeskujuks ka muudes eluvaldkondades.

See tiitel viis Sind modellina osalema New York Fashion Week’ile. Millised on Sinu eredamad mälestused maailma ühelt kesksemalt moesündmuselt?

Mrs Earthi organisatsiooni kaudu tuli mulle tõepoolest kutse osaleda New York Fashion Week’il, mis toimus mitmeski mõttes maailma keskpunktiks peetava Times Square’i ümbruses. Nädal Manhattanil oli tõeliselt meeldejääv! Moeshow‘de juurde kuulub riiete proovimine, meik, soeng ja lavalise koreograafia õppimine. Kohtusin seal paljude viimastel aastatel iludusvõistlustel tiitleid võitnud inimestega. Kohal olid ka Mrs Earthi organisatsiooniga seotud mitmed kroonitud pead, korraldajad ja paljud teised.

New York Fashion Week’il pandi mulle üllatuseks mu pilt ka Times Square’i hiiglaslikule billboardile (reklaamekraanile – toim.) – see on kindlasti haruldane hetk, kui sinna satub eestlane. Mul on hea meel, et nägin selle pildi esmaesitlust seal ekraanil isiklikult kohal olles. Kuna korraldajad palusid mul ringi käia oma krooni ja lindiga, siis Times Square’il soovisid väga paljud end minuga koos pildistada. Inimesed seisid lausa järjekorras, et saada pilt või siis väike videoklipp tekstiga: „Viibin praegu maailma südames koos Mrs Earthiga.”

Tegelikult oled Sa ju hoopis IT-naine. Kuidas sa jagad oma aega kahe nii vastandliku maailma, IT ja ilumaailma vahel?

Ilumaailmaga seotud tegevusi kalendris ikkagi oluliselt harvem. Tavapärane nädalasisene päev tähendab minu jaoks enamasti tarkvaraarendajana koodi kirjutamist ja perega tegelemist. Mõnel päeval püüan ka teha veidi trenni või lugeda raamatut.

Kuidas nende kahe maailma vahele mahub veel pere?

Üllatavalt hästi mahub. Oleme abikaasaga logistikas ja ajaplaneerimises juba päris tugevad. Mind aitab palju ka IT-maailma paindlikkus – tööaja saan sättida nii, et olen alati laste jaoks olemas, külastan nende sündmusi, arenguvestlusi, vajadusel arsti. Saan töötada kodust, kui on vaja päeva jooksul lastele ühel või teisel moel toeks olla. Suurem osa tööd toimub nagunii üle video ja chattide, kuna enamik minu tiimiliikmeid ei asu Tallinnas.

Mis põnevat ootab veel ees?

Selle aasta suvel lähen järgmise Mrs Earth võistluse žüriisse ja võitjat kroonima. Võistlus toimub Filipiinide pealinnas Manilas. Saan näha pealt seda hetke – olles siis ise krooniga ootamas –, kus kaks võistlejat seisavad laval, hoiavad kätest kinni ja ootavad, kumma nimi võitjana välja kuulutatakse.

„Naised ja IT” teemal on olnud ka tavapärasest rohkem kutseid tegema ettekandeid, workshoppe või paneelarutelusid. Kuna nüüd on maailm rohkem lahti, plaanime ka perega rohkem reisida.