Euroopa juhtiv veepuhastusseadmete tootja Aquaphor International avas neljapäeval, 16. jaanuaril Jüris uue, kõrgtehnoloogilisi tööriistu valmistava tehase Aquaphor Tooling.

Uue ettevõtte avamisega tahab Aquaphor International kinnitada senisest rohkem kanda Euroopa ja Skandinaavia turul. „Ajal, mil mitmed Euroopa suurettevõtted on kolinud tootmise Hiinasse, otsustas Aquaphor siduda oma arengu Eestiga, siinse tipptehnoloogia ja inseneriteadustega, mis on meile senigi edu toonud,“ ütles avamisel Aquaphor Internationali ekspordidirektor Anu Hännikäinen.

Sihitakse Skandinaavia turgu

Aquaphor Tooling valmistab kõrgtehnoloogilisi tööriistu nii Eesti kui ka välismaa tööstusettevõtetele, mis toodavad kõrgeima kvaliteediga laiatarbekaupu ja tööstuslahendusi. „Loome Jaapani seadmete, Saksa aju ja Eesti tarkvara abil tööriistu ettevõtetele, kes hindavad suurt täpsust,“ selgitas Aquaphor Toolingu tegevjuht Janek Kiudorv.

Sillamäel ja Narvas nii joogi- kui ka tööstusveele puhasteid tootev Aquaphor International konstrueeris ja valmistas paarikümne aasta jooksul endale vajalikud vormid ja stantsid ise. Nüüd kujundatakse tööriistade tootmine kontserni uueks ärisuunaks, mis pakub täislahendust alates toote disainist kuni seeriatootmiseks ettevalmistamiseni, samuti valmistatakse peenmehaanika detaile.

Narvas asuva peakorteriga Aquaphor International investeeris Jüris avatud tehasesse ligi viis miljonit eurot. Aquaphor Toolingus töötab praegu ligi 20 inimest. Igal järgneval aastal kavatseb ettevõte tootmise laiendamiseks investeerida ligi pool miljonit eurot ja värvata viis uut töötajat.

Aquaphor Toolingu tootmisseadmete peamised tarnijad on BASF, John Guest, Mitsubishi ja Purolite. Jüris asuva tehasega tahetakse rohkem jõuda Skandinaavia turule.

Peeti debatt Eesti tööstuse võimekusest

Tehase avamisel peetaval debatil „Kas Eesti tööstusel on elulootust?“ osalesid Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Eesti masinatööstuse liidu nõukogu liige Toomas Tammer ja Aqua­phor Toolingu tegevjuht Janek Kiudorv.

„Tööstuse madalseisu ületame vaid tipptehnoloogiasse investeerides, mistõttu otsime debatiga lahendust, millega korvata kvalifitseeritud töötajate puudust ja teadmatust tuleviku ees,“ rääkis Janek Kiudorv.

Eesti tööstuse suurim väljakutse on Eesti masinatööstuse liidu nõukogu liikme Toomas Tammeri sõnul senisest palju suurema efektiivsuse saavutamine.

„Tööstuse madalseisu ületame vaid tipptehnoloo-giasse investeerides, mistõttu otsime debatiga lahendust, millega korvata kvalifitseeritud tööta-jate puudust ja tead-matust tuleviku ees.“

Janek Kiudorv

„Soome tööstustöölise tootlikkus on 2,6 ja Rootsi töölise tootlikkus kolm korda suurem kui meil,“ selgitas Toomas Tammer. „Selleks et uutes oludes ellu jääda, peavad eestlased töötama sakslaste täpsusega, skandinaavlaste kvaliteediga ja türklaste või hiinlaste kiirusega. Meie tööstusettevõtted on sellest aru saanud ja pingutavad.“

Praeguses geopoliitilises olukorras jäävad kaubandus-tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul ellu üksnes need ettevõtted, kes tohutult pingutavad. „Keskkond hoiab meie arengut kõvasti tagasi, mistõttu positiivselt eristuvad investeerimisvõimelised suurettevõtted nagu Aquaphor ja ABB,“ rääkis Mait Palts. „Suur hulk ettevõtteid, mille investeerimisvõime jääb kesisemaks, võitlevad raskustega.“

HEA TEADA

Aquaphor International annab tööd 1000 inimesele

Aquaphor International asutati 2006. aastal. Euroopa suurima veefiltreerimise lahenduste looja tootmisüksused asuvad Sillamäel ja Narvas ning

11 tütarettevõttest suurimad asuvad Poolas, Iisraelis, Rumeenias ja Ühendkuningriigis. Ettevõte annab tööd ligi 1000 inimesele ja sealhulgas Eestis ligi 700-le.

Aquaphor Internationalile kuulub 135 rahvusvahelist patenti. Eesti tehased toodavad aastas ligi 120 miljonit veepuhastit, tarnides neid rohkem kui 60 riiki.