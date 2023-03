Anneli Kana on Metsanurme külakeskuses ametis olnud tosin aastat. Mida seal külakeskuses teha on, imestab ehk nii mõnigi seda kuuldes? Ja veel 12 aastat? Aga teha on!

Eesti vabariigi aastapäeva eel pälvis Anneli Kana presidendilt Valgetähe 4. klassi teenetemärgi külaliikumise edendamise eest. „Tegin aastaid tagasi Metsanurme külakeskusest ise endale töökoha. Ja nii olen sinna ametisse jäänudki. Elasime ka kõige keerulisema aja, koroona, seal üle,“ räägib naine.

Külaselts ise asutati 1997. aastal. Külakeskuse loomisega tekkisid inimesed, kes külamajale hinge sisse puhusid – hakkasid korraldama matku, üritusi ja rahvapidusid. „Eks minust nii ettevõtja saigi,“ naerab Anneli oma kelmikat naeru. „Mu viimane palgamaksmisega seotud töökoht oli seotud ka turismiga, töötasin nimelt ühes turismierakoolis, siis võtsin riski ja hakkasin turismiäris ise ettevõtjaks. Ja pole päevagi kahetsenud. Minus on ettevõtja hinge,“ teab Anneli kindlalt.

23 kilomeetrit Tallinnast

„Metsanurme külakeskusest on Viru väljakuni täpselt 23 kilomeetrit. Aastatega oleksid need kilomeetrid nagu lühemaks jäänud, vähemalt palju rohkem inimesi on hakanud neid mööda käima või sõitma,“ naerab turismijuht. „Metsanurmes on ette valmistatud mitu matkarada, saab rentida ruume, korraldada suve- ja talvepäevi. Nii et külakeskus on põhiliseks baasiks ja ainulaadsed matkarajad me ümber annavad igale loodusnautijale midagi.“

Soomet ja soome keelt hästi tundva inimesena korraldab Anneli Kana matku ja retki ka meie põhjanaabrite juurde. „Maaturismiühingu kaudu olen tõesti seotud rahvusvaheliste ettevõtmistega ja Soome turgu tundva inimesena on tulnud aina rohkem ette ka seda, et Eesti gruppe Soome viia. Ja Soome gruppe Eestis vastu võtta,“ kõneleb Anneli Kana.

Kes aga tahab Metsanurme külla minna, siis ootab teda seal 3000 ruutmeetrit külaplatsi koos lõkkeasemega ja väike kelgumägi, mis on Metsanurme kõige kõrgem koht. Olemas on välilava, et ei peaks hakkama oma kummist telki varikatuseks üles panema. „Iga päev mind Metsanurmest ei leia. Tihtipeale olen seal, kus on mu külalised. Ja mu töökoht on alati seal, kus on mu telefon,“ naerab alati rõõmsameelne Anneli Kana.

Klient on kuningas

Ühe saladuse reedab ta veel: „Kui sul tuleb kedagi võõrustada, siis ära nimeta neid kunagi klientideks. Külla tulevad ikka külalised. Siis nad käituvad ka nagu külalised. Klient on ju kuningas. Ja siis ta käitubki nagu kuningas. Aga kellele seda vaja on.“

Soomlastele ja ingliskeelsetele gruppidele pakutakse Metsanurmes nüüd soome- ja ingliskeelseid õhtuid koos vastava teenindusega. Pakutakse eesti rahvustoite, räägitakse meie kommetest ja tavadest. „Aktiivse inimesena kuulub Anneli Kana ka Kodukant Harjumaa MTÜ juhatusse. Aga siin on mul plaan teatepulk üle anda,“ naerab mitukümmend aastat kodukandi elu edendanud inimene.