„Üks pikk teekond on õnnelikult lõppenud. Esi­mene kuueteistkümnest tellitud rongist on jõudnud Tšehhimaalt koju, Tallinnasse. Peale testimist ja seadistamist läheb rong liinile,“ kõneles Elroni juht Lauri Bet­lem kokkutulnuile.

Neljapäeval, 13. juuni keskpäeval avati pidulikult Elroni Pääsküla depoo suured väravad. Ilutulestik pildus sädemeid, puhkpillid mürtsusid. Porgandpunane, viie vaguniga tutt­uus rong sõitis väravatest sisse ja peatus otse kokkutulnute ees. Elroni uus reisirong Škoda EMU 21E oli jõudnud koju, Tallinnasse.

„Teekond uute rongideni on olnud pikk, nende ostmiseks kuulutasime välja konkursi neli ja pool aastat tagasi, vahetult enne üleilmse koroonapandeemia puhkemist,“ meenutas Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem. Konkursi võitnud Tšehhi ettevõttega Škoda Transportation AS leping sõlmitigi. Lepingu maksumuseks, 16 rongi hinnaks kujunes 146 miljonit eurot.

„Ma ei kujuta ette, millises olukorras oleksime praegu toona tehtud otsuseta, sest rongireisijate arv on viimase kümnendi jooksul kahekordistunud, ulatudes 8,5 miljonini. Need numbrid tõestavad selgelt, et meie reisirongide teenindusmaht on ammendunud, ronge on juurde vaja. Täna võime koos tõdeda, et esimene rong 16-st on siin. Ja Elroni juhatus on kindel, et lähima paari aasta jooksul suudame uute rongide toel järjest suurenevale reisijahuvile vastu tulla,“ kõneles Betlem poliitikuile, Elroni ja Eesti Raudtee juhtidele, ajakirjanikele, koostööpartner Škoda esindajaile. Kõigile, kes olid uue rongi saabumist tervitama tulnud.

Mugavad ja kiired elektrirongid hakkavad Tallinnast Tartusse sõitma tõenäoliselt 2025. aasta suve lõpus, kui Eesti Raudtee on lõpuni rekonstrueerinud ja elektrifitseerinud Tallinn–Tartu raudtee.

Järgmisel sügisel Tartusse

Rong pole auto, mille salongist ostad ja võid kohe minema sõita, ükskõik mis suuna valid, Narva või Tartu. Rong vajab veel täiendavat sisustamist vastavalt tellija soovidele. Seda võisid tõdeda kõik rongivagunisse sisenenud uudistajad. Hästi lõhnas küll – nagu uus, äsja salongist ostetud auto. Mugavad istmedki olid kõik sees olemas.

Puudu olid veel aga vajalikud seadmed jalgrataste hoiustamiseks. Jalgrattakohti hakkab uues rongis olema 15. „Töö kandub Tšehhimaalt üle Eestisse,“ kõneles Lauri Betlem vagunis istet võttes. Varem sai istekohti lamamisasemeks muuta vaid esimese klassi vagunites, nüüd on see võimalik kogu rongis, demonstreeris Elroni juht isiklikult ajakirjanikele uue rongi reisijamugavusi.

Mugavad ja kiired elektrirongid hakkavad Tallinnast Tartusse sõitma tõenäoliselt 2025. aasta suve lõpus, kui Eesti Raudtee on lõpuni rekonstrueerinud ja elektrifitseerinud Tallinna–Tartu raudtee.

Uue rongi konstruktsiooniline kiirus on 160 kilomeetrit tunnis, teoreetiliselt peaks rong suutma läbida kahe meie suurema linna vahelise tee tunni ja kümne minutiga. Kas tegelikkuses saab see aeg olema poolteist tundi või kauem, seda näitavad testimised. Narva suunal alustavad uued rongid sõitu 2026. aasta lõpus. Praegused rongis sõidavad kuni 120 kilomeetrit tunnis.

Lauri Betlem

Järgneb testimine

Depoosse jõudnud rong pole veel lõplikult valmis, sest selle sisemusse tuleb lisada erinevad viidad, kohvikutehnika, piletimüügiseadmed, jalgrattahoidjad ja testida ka kõiki reisijamugavusi.

Juulikuus algabki esimese uue rongi testimine Eesti raudteedel. Esimene rong peab suuremate tehniliste vahejuhtumiteta sõitma reisijateta läbi 6000 kilomeetrit, mille jooksul hinnatakse töökindlust ja vastavust lepingu tingimustele. Kokku tehakse iga Eestisse saabuva rongiga vähemalt 70 erinevat testi.

„Selles rongis on koos Elroni kümne aasta kogemused. Sellest tuleb meie raudtee­transpordi edulugu,“ oli Lauri Betlem kindel. Milline saab nelja-viie aasta pärast olema reisijate maailma ja reisijate harjumused, kui liinidel sõidavad uued, mugavad ja kiired rongid – seda on raske ennustada, tunnistas Elroni juht.

„Kindlasti saaks see reisimaailm olla vähem autostunum, kui suudaksime tekitada ka ühistranspordi ühtse piletisüsteemi,“ avaldas oma arvamust ka reisimees ja ettevõtja Tiit Pruuli. →

HEA TEADA

Elroni uued rongid

Kokku saabub aastatel 2024–2026 Eestisse 16 uut Škoda elektrirongi, millest 11 on pikamaarongid ja viis linnalähirongid.

Pikamaarongis on 236 istekohta, 15 rattakohta, toitlustusala, nummerdatud istekohad.

Linnalähirongis on 263 istekohta (praegu 4-vagunilises 262, 3-vagunilises 188), 18 rattakohta.

Tallinna–Tartu liinilt vabaneva diiselrongide ressursi abil saab tihendada Narva ja Viljandi suundade graafikut.