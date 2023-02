Auto ostmine peaks olema ratsionaalselt kaalutletud otsus, ent elu näitab, et see on paljuski ka emotsioonidest laetud samm.

Pole väga vahet, kas kaubaks läheb päris uus või siis kasutatud Volvo, mõlemal juhul on ostja jaoks tegemist suure majandusliku mõjuga otsusega, mille tegemisel tasub spetsialistide soovitused omaenese emotsioonidest ettepoole seada.

Nõu anda on raske, kui valida on kahe halva variandi vahel. Kui aga kaalukausil on kaks võrdväärselt head kandidaati, pole võimalik täiesti mööda panna ning tuleb vaid kahe variandi seast enda jaoks sobivaim välja valida. Täpselt nõnda on ka nõuannetega Volvo V40 ja Volvo V60 puhul – võta emb-kumb mudel tahad, hea, usaldusväärse ja vastupidava sõiduvahendi saad igal juhul!

Turvalisuse sünonüüm

Volvo on autode maailmas väga kõrge staatusega tootja ja seda täiesti teenitult. Eriti osatakse Volvo kvaliteeti ja kogemust hinnata Põhjamaades, kus teatakse, et ükski seda marki auto ei jää talvistel teedel ega kesksuvises päikselõõsas sõites jänni.

Aastakümned tipptasemel inseneritööd on tõestanud, et kõik klientidele pakutavad lahendused töötavad Volvodel mitte ainult paberil, vaid ka päriselus.

Lisaks kõigele muule heale on Volvo alati olnud see autotootja, kes sammub masinate ohutumaks arendamise eesliinil. Kõige värskemad turvauuendused jõuavad esimeses järjekorras just nimelt Volvo autodesse ning ohutuse küsimustes Rootsi autotootja mingeid mööndusi endale ei luba. Seda asjaolu on ju hea teada, kui su kõige kallim vara ehk pere Volvoga liiklusesse suundub.

Suurem või väiksem?

Kui võrrelda Volvo V60 ja Volvo V40 omavahel, siis ega neil väga palju vahet olegi, põhiliseks erinevuseks on vaid suurus ja hind.

Volvo V60 on klassi jagu suurem auto. Peredele, kus korraga reisib tagaistmel mitu last ja mõni neist on juba jõudnud puberteediikka, samas kui noorimad vajavad veel turvatooli või istmekõrgendust, on V60 kindlasti palju parem valik. Piisavalt jala- ja õlaruumi kõigile ning lahingud kõrvalistuja territooriumile tungimise pärast jäävad pidamata.

Väiksemate lastega kolme või nelja liikmega pere jaoks jagub ka V40 tagaistmel ruumi enam kui küll.

Mõlemad autod on universaalkerega ja kaubaruumi maht on neil piisav nii pagasi kui ka lastevankrite ja -kärude kaasa vedamiseks. Kui on vaja linnast välja maale suvilasse või vanavanemate juurde sõita, siis mõlema mudeli valikus on ka kõrgema kliirensi ja suurema läbivusega Cross Country versioonid. Need on küll veidi kallimad ja kütusejanusemad kui tavaversioonid, aga kindlustunne, et oled valmis igasugusteks teeoludeks maksab ka midagi.

Volvo jõuallikad

Mootorite valikus on mõlemal mudelil nii bensiini- kui ka diiselmootorid. Volvo mootorid on sõltumata kütuse liigist pigem taltsad, malbed ja mitte liialt äkilised, aga seejuures kindlasti mitte jõuetud.

Nagu mainitud, on Volvo V60 klassi jagu suurem sõiduk, mistõttu on tema hindki vastavalt sellele kõrgem. Kuigi kallimad sõidukid kaotavad ajas proportsionaalselt rohkem väärtust kui soodsama hinnaklassiga sõidukid, siis järelturul jääb Volvo V60 oma väiksemast õest Volvo V40st endiselt tajutavalt kallimaks.

Eks igaüks tunneb oma rahakotti kõige paremini, aga kui pere eelarve kannatab, siis soovitaks valida veidi luksuslikuma ja suurema V60. Üleliia pingutama ja nahast välja pugema ei pea, sest ka Volvo V40 pakub sedasama Volvo maagiat, küll aga on selle pakend pisut väiksem ja tagasihoidlikum.