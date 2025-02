Väljas on torm, elektriühendus katkenud, korter kütteta ja külm. Nii nagu meil ikka vahetevahel juhtub. Joogivett ka kraanist ei tule. Kass kräunub, tahab juua. Vanemad on kodust läinud. Mida tuleb teha?

Õppused Vääna-Jõesuu noortekeskuses on alanud. Kohal on neljanda klassi õpilased. Päästeameti ennetuspartner Eve Tobias olukorda neile tutvustabki, lisades: „Täna saate olla reaalselt sellises olukorras, millest just rääkisin. Nüüd virtuaalprillid pähe ja tegutsema!“

Kahte korda noored seda öelda ei lase. Prillid seatakse pähe, kätte võetakse kaks juhtimispulti ja… ollaksegi situatsioonis, mida päästeameti spetsialist äsja kirjeldanud oli – külmas kodus, vanemaid pole, kass kräunub!

„Mina otsin endale rohkem riideid selga, vaja kõigepealt ise sooja saada,“ teatab neljanda klassi poiss Karl Jaan teistele. Siis hakkab ta korterist patareisid otsima, leiab kaks tükki sahtlist, kaks riiulilt. Ja paneb raadio tööle. Vaja on toimuva kohta informatsiooni hankida.

„Õige,“ kiidab Eve Tobias, lisades, et virtuaalne õppemäng ise näitab helendavate punktidega ette, mida igas situatsioonis teha tuleb, vaja on vaid kiiresti tegutseda – iga minut on kallis. Eve Tobiase kinnitusel on olemas ka vee­ohutuse mängud, mis õpetavad käituma veekogu ääres. Kõik need virtuaalmängud on päästeameti tellimusel Eestis välja töötatud, osaleda saab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Vääna-Jõesuusse jõudsid need mängud Harku valla kodanikuühiskonna kaitse seltsi rahastuse toel, millega osteti VR-prillid. Päästeametilt saadi mängud. Ka koolitab päästeamet välja juhendajad, kes siis virtuaalmaailmas juba elanikkonda koolitavad, nii õpilasi kui ka täiskasvanuid.

„Virtuaalõppused köidavad noori, panevad kaasa mõtlema ja tegutsema,“ kinnitab Vääna-Jõesuu noorsootöötaja ­Janela Lääne. Lisades samas, et ainult söögitegemise tunnid meeldivad veel rohkem – siis saavad lapsed lisaks teadmistele ka kõhu täis.

„Kas teate, millega põlema süttinud arvutit kustutada?“ tahab päästeametnik teada. „Tuletekiga,“ arvab keegi. „Võib,“ kinnitab Eve Tobias. Lisades, et süsihappegaasiga täidetud tulekustuti on kõige tõhusam.

Nii need elanikkonna kaitse teadmised kogunevad.