BioBlock® ninasprei antikehad töötavad muutuvate viirusetüvede vastu

BioBlock® ninasprei on Eestis teadlaste ja ettevõtete poolt välja töötatud SARS-CoV-2 vastaseid veise ternespiimast pärit antikehi sisaldav toode, mille kasutamise olulisust COVID-19 nakkuse ennetamisel on näidanud tulemuslikud in vitro testid levivate SARS-CoV-2 alamtüvedega [1] kui ka hiljutine kliiniline uuring [2]. Uuringust võis järeldada, et on täheldatav tendents Bio­Block® ninasprei kaitsvale toimele ja sobib hästi igapäevaseks kasutamiseks, ainult 2 pihustust ninna iga 4 tunni järel.

Kliinilise uuringutulemused näitavad BioBlock® ninasprei relevantsust lisa kaitsemeetmena

Kliinilise uuringu protokoll näitas, et BioBlock nina­spreid kasutanud inimeste rühmas oli nakatunuid ligi kaks korda vähem kui platseebo grupis. Uuringus osales 852 inimest, kellest 816 lõpetasid uuringu edukalt. Uuringust võis järeldada tendentsi BioBlock® nina­sprei kaitsvale toimele [2].

BioBlock®i kohandamine muutuvatele viirusetüvedele

Eripära, mis BioBlock®i esile tõstab, on selles olevate antikehade pidev arendamine ja testimine ning seeläbi toote kohanemine uute viiruse alamtüvedega.

BioBlock® ninaspreis sisalduvad antikehad on tõestanud oma tõhusust nii algsete kui ka praegu ringlevate muteerunud tüvede, eelkõige ehtkel relevantsete omikroni alamtüvede vastu [1].

Toodet arendatakse ja uuendatakse pidevalt, et see oleks tõhus ka viiruse muutudes.

Levinud Omikroni (B.1.1.529) alamtüved ja mille vastu on BioBlock ninaspreis olevad antikehad tulemuslikult testitud:

• BA.1, BA.2, BA.4, BA.5 – varajased omikroni alamtüved, millest BA.5 oli laialt levinud 2022. aastal.

• XBB ja selle variandid, näiteks

• XBB.1.5 – mis sai tuntuks kui “kraken” ja levis laialdaselt aastal 2023.

• BQ.1 ja BQ.1.1 – samuti palju tähelepanu pälvinud alamtüved. BA.2.75, hüüdnimega “centaurus”, ja selle mutatsioonid BA.2.75.2 ja BA.2.3.20.

• BA.2.86

Hetkel levivad XEC, JN.1, LB.1 ja KP.2(3) on muteerunud BA.2.86 alamtüvest, mille vastu on BioBlock ninaspreis olevad antikehad testitud. Need on 2024. aasta sügisel levivad alamtüved, mis erinevad oma kiire levikukiiruse poolest [3].

Soovitus viirushooajal

Praegune viirushooaeg toob endaga paratamatult kaasa nakatumisriski suurenemise. BioBlock® ninasprei on lihtne ja turvaline vahend, mida soovitame kasutada olukordades, kus distantsi hoidmine on keeruline – olgu see tööl, koolis, lennukis, bussis või pidudel.

Viirus küll muutub, aga BioBlock® pakub kindlust, et lisakaitse on olemas.

