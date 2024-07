Lahemaa serval asuv Valgejõe Veinivilla meelitab külastama juba ainuüksi oma huvitava ja erilise veinivalikuga, kuid sel suvel lisab veelgi põnevust suitsukala kohvik, kus pakutakse vaid värskeimat ja parimat toorainet.

Valgejõe Veinivilla on tänaseks tegutsenud juba 10 aastat. Tegu on Eesti põhjapoolseima ja kõige vanema veinitaluga, mis on juba mitu suve pakkunud erinevaid degustatsioone ja toredaid elamusi. Sel aastal on võimalik neid külastada laupäeviti ja pühapäeviti ka ettetellimata ning nautida veini, värsket suitsukala ja kõike muud, mida neil pakkuda on.

Värske ja kohalik

Lahemaal on palju toidukohti ja mitmeid mõisaid, üks parem ja silmapaistvam kui teine. Selleks et nende seast eristuda, tuli Valgejõe Veinivilla pererahval idee luua veinielamuste kõrvale suitsukala kohvik. Pakutav kala hangitakse enamasti kohalike kalameeste käest ja nii värskena kui võimalik.

„Laupäeva hommikuti käime ühelt Viinistu kohalikult kalurilt kala toomas. Kala on öösel püütud ja kohati veel isegi siputab,“ kõneleb Valgejõe Veinivilla perenaine Tiina Kuuler. „Paalia, mida samuti pakume, tuleb meie lauale Äntu kalakasvatusest. Kala tõmmatakse meie oma silme all veest välja, seega tooraine värskus on garanteeritud!“ lisab ta.

Väiksemaid kalu hakatakse suitsutama kliendi saabudes peale tellimuse esitamist. Lesta, paalia, tuulehaugi, forelli ja ahvena kõrvale pakutakse värskeid lisandeid, salateid, erinevaid määrdeid ja leiba. Loomulikult soovitatakse toidu kõrvale sobivat veini, et tagada imeline maitseelamus.

Enneolematud maitsed ja elamused

Valgejõe Veinivillas valmistatakse puuvilja marjaveine vaid kohalikust toorainest. Aastate pikkune kogemus tagab huvitavad ja kohati enneolematud maitsed. Umbes 20 veinisordi seast oskab pererahvas soovitada just seda õiget.

Huvitavat ja ebatavalist kogemust peaks külastaja saama küll. Veinivillas pakutakse põnevaid seltskonnamänge nagu näiteks veiniorienteerumine, mis hõlmab endas 2-3 tundi kestvat seiklust, mille kestel peavad osalejad näiteks pimetestis erinevaid veinisorte mekkides ära arvama, millise veiniga on tegu. Sealt edasi peab leidma villa territooriumilt veinis kasutatava tooraine ning sellest pilti tegema. Toredaid veiniga seotud mänge on veelgi, mis pakuvad teadmisi Eesti veinidest.

FOTOD: erakogu

Lisaks saab osaleda ringkäikudel ja tutvuda Veinivilla tegemistega. Olenevalt, kuidas pererahval toimetamiste kõrvalt aega on, saab vaadata tootmist ja esitada erinevaid küsimusi. Valgejõe Veinivillat saab reserveerida erinevateks üritusteks igal aastaajal ja valida pakutavate seast erinevaid pakette. Kindlasti tasub kasutada võimalust nädalavahetuseti külla minna ja lubada endale üks eriline elamus!