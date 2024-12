Kolmapäevaks, 11. detsembriks oli Keila-Joa loss jõulurüüs – kaunistused ehtisid avarat fua­jeed, ballisaali, restoraniruumi. Igal pool valge läbisegi kulla ja karra­-

ga …

„Eesti mõisate ühendus sai kutse Euroopa ajalooliste hoonete assotsiatsioonilt, milles paluti osaleda üle-euroopalises projektis „Jõulud mõisas“,“ kõneles jõulunäituse avamiseks kokku kutsutud külalistele mõisa omanik Andrei Dvorjaninov. Et konkursil tasemel esineda, kutsus mõisa pererahvas appi tuntud floristi Tatjana Tridvornova. Tema juhendamisel loss jõuluehteisse seatigi.

Florist, kes on praegu Prantsusmaal rohkemgi tuntud kui Eestis, õnnitles kokkutulnuid saabuvate pühade puhul, soovides kõigile edu ja head tuju. „Lossi kaunistamine võttis meie seitsmeliikmelisel meeskonnal aega 48 tundi. Kasutasime põhiliselt kuuse- ja tammeoksi. Ja muidugi jõuluehteid, kulda ja karda. Näiteks jõulukleit, mis siin vaatamiseks-proovimiseks väljas, on kaunistatud 1300 jõuluehtega,“ rääkis florist näituse sünniloost. „Olgu parasjagu trend milline tahes, valge on minu lemmikvärv,“ põhjendas Tridvornova valge värvitooni rohket kasutamist. Ja avaldas ka saladuse – jõulude ajal lendab palju ingleid ringi. Valge värv meelitab nad kohale, kutsub maanduma.

Tatjana Tridvornova on sündinud Ukrainas Dnepropetrovskis. Peterburis muusikainstrumentide tehnoloogi eriala omandamise järel suunati ta tööle Tallinnasse klaverivabrikusse. Siin hakkas ta veerand sajandit tagasi lilleballe korraldama. Prantsusmaale Nice’i elama asudes elavdas ta sealgi lillekunsti, hakates losside tellimusel valmistama ürituste tarvis elavatest lilledest kleite. „Eestit pole ma aga unustanud, elan nüüd lennukis – sõidan nii tihti Tallinna ja Nice’i vahet,“ tunnistas Tatjana Tridvornova Harju Elule.

Eesti mõisate ühenduse president Jaanus Kiili kutsus kokkutulnuid Keila-Joa lossi jõulukompositsiooni pildistama ja filmima ning fotod-videod saatma Brüsselisse Euroopa ajalooliste hoonete assotsiatsioonile. Fotomaterjali põhjal otsustatakse rahvahääletusega, milline loss on jõuluehteis Euroopa kauneim. „Grand Prix võiks Eestisse tulla küll,“ ergutas Tatjana Tridvornova oma töö austajaid. →