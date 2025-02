Valentinipäeva, tuntud ka kui sõbrapäeva tähistatakse Eestis juba 1980. aastate lõpust Soome eeskujul. Tänaseks on sellest südameid täis päevast saanud üks oluline päev ka täiskasvanute jaoks.

Esialgu tähistati Eestis valentinipäeva eelkõige haridusasutustes, kus kaunistati ruumid, jagati kaarte ja komme ning korraldati temaatilisi laatasid. Tänapäeval on see päev oluline kõigile – kingitakse lilli, maiustusi ja kingitusi südamest. Lisaks toimub mitmesuguseid teemaüritusi, pidusid, kampaaniaid poodides ja toredaid pakkumisi kohvikutes.

Valentinipäeva juured ulatuvad Antiik-Rooma aega, kus oli 14. veebruaril tavaks tähistada viljakuspüha. Hiljem sai päev nime püha Valentini järgi, kes legendi järgi aitas paaridel salaja abielluda. Tol ajal keelas keiser Claudius II sõjaväelaste abiellumise, sest ta uskus, et vallalised mehed on paremad võitlejad. Valentinus, kes oli preester, hakkas salaja sõjaväelasi nende armastatutega paari panema. Kui keiser sellest teada sai, lasi ta Valentinuse kinni võtta ja hukata. Enne hukkamist saatis preester armastuskirja allkirjaga „Sinu Valentin“, millest tulebki traditsioon saata valentinipäeva kaarte.

Olgugi et valentinipäev oli algselt pühendatud armastusele ja kallimale, on see Eestis laiemalt kujunenud lähedaste ja sõprade väärtustamise päevaks. Lääne-Euroopas ja Ameerikas seostatakse valentinipäeva rohkem romantiliste žestide, kihlumiste ja pulmadega.

Mida valentinipäeval teha ja kuidas sõpru meeles pidada ilma liigseid kulutusi tegemata?

Meisterda sõbrapäeva­kaart, lisades sinna, mida sa sõbra juures enim hindad.

Valmista mõni magus üllatus, näiteks küpsiseid või šokolaadikomme, ja jaga neid sõpradega.

Tee sõbrale või kallimale hommikusöök ja vii see talle voodisse või valmistage koos õhtusöök.

Planeeri koos jalutuskäik või matk loodusesse, et koos aega veeta ja teineteisele pühenduda.

Korraldage üheskoos filmi- või lauamänguõhtu.

Meisterda fotokollaaž või video teie ühiste mälestustega.

Tee heategu ja kingi oma aega, näiteks aita kedagi, kes seda vajab, või tee vabatahtlikku tööd.

Korraldage ühine meisterdamisõhtu ja valmistage näiteks käsitööküünlaid, kaarte, ehteid või joonistage niisama!

Olge koos ka siis, kui olete eraldi – kui sõbrad või pereliikmed elavad kaugel, tee pikem videokõne.

LAPSESUU

Mis on armastus?

Kris Robin (6 a): „Armastus on see, kui tahaks kedagi väga kõvasti kallistada, aga nii, et ta haiget ei saaks.“

Arabella (8 a): „Armastus on see, kui emme ja issi on koos rõõmsad!“

Mis on sõprus?

Kris Robin: „Sõber on see, kellega on kogu aeg koos tore, isegi siis, kui paha tuju on.“

Arabella: „Sõprus on see, kui keegi sind ära väsitab, aga isegi siis ei viitsi sa ta peale kurjaks saada, kui ta parajasti nõme on.“

Mis teeb kellestki hea sõbra?

Kris Robin: „See, kui ta sinuga oma asju jagab ja koos mängida tahab.“

Arabella: „Hea sõber on see, kes ei kiusa ja ei ütle halvasti, aga siis ütleb, kui sa ise nõmedalt käitud.“

Kuidas võiks sõbrapäeva tähistada?

Kris Robin: „Võiks palju kommi süüa ja õhupallid võiksid ka olla.“

Arabella: „Võiks koos küpsetada ja meisterdada.“

Mis värvi on armastus?

Kris Robin: „Täitsa kollane, samasugune nagu päike.“

Arabella: „Ma arvan, et nagu vikerkaar, sest seal on ikka igasuguseid tundeid ja need on erinevat värvi.“