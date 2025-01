Roman Pipko (paremal), tema abikaasa, kontsertpianist Elena Klionsky (vasakul) ja Barbra Streisand (keskel) 2024. a juunis Genesis Prize’i üritusel, kus näitlejat auhinnati miljoni dollariga juudi väärtushinnangute silmapaistva väljendamise eest, mh filmiga „Yentl“. Seda on nimetatud ka „juudi Nobeli preemiaks“. FOTO: The Genesis Prize’i Facebooki konto

20. jaanuaril USA presidendi ameti üle võttev Donald Trump teatas, et nimetas oma kandidaadiks suursaadiku kohale Eestis Roman Pipko (64), kes on sündinud ja kasvanud Eestis. Roman Pipkot mõjutavad kolm vägevat naist: tema tütar, ema ja abikaasa.

Trump kirjutas, et Pipkol on palju kogemusi välisriikide valitsustega suhtlemisel, kuna ta on esindanud USA huve Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupangas (EBRD) ning Venemaa Ameerika ettevõtlusfondis, samuti USA ettevõtete huve eri riikides. Tal on kraadid Columbia ja Yale’i ülikooli õigusteaduskonnast. 1960. aastal sündinud Pipko määramine pole veel 100% kindel, kuid vabariiklaste kontroll senati ehk ülemkoja üle võiks selle kindlustada. Tähelepanuväärne on, et Pipko on Trumpi poliitiline valik, ta pole karjääridiplomaat.

Roman Pipko on Eesti juut, kes lõpetas Tallinnas venekeelse kooli. Tartu ülikoolis juurat tudeerides õppis ta ära eesti keele piisavalt, et eksameid sooritada. Arvatakse, et praegu ta pigem saab eesti keelest aru kui räägib.

1981. aastal emigreerus ta Eestist oma ema Simona Pipko eestvõttel – ilma pereisa Gavrilita. Nõukogude ajal lubati juutidel aeg-ajalt – eelkõige Iisraeli – emigreeruda perekondade taasühinemise egiidi all.

Pipko on pärast seda mitu korda Eestis käinud. 1991. aastal nõustas ta kreeklasest tsemendiärimeest George A. Tsatsost, kelle ettevõte tahtis Kunda tsemenditehast renoveerida. Toona jäi enamusosalus soomlastele, kes ostsid mõni aasta hiljem ka Tsatsosele jäänud osaluse välja.

Aastail 2009–2015 osales Pipko ärigigant Ronald Lauderi (Estée Lauderi kosmeetikaimpeeriumi mantlipärija) juriidilise nõustajana, kes oli huvitatud Tallinna linnahalli arendamisest konverentsi- ja meelelahutuskeskuseks. Projektist ei saanud asja.

Sellest, et Roman Pipkol on Eestiga sidemeid, on laialt juttu olnud, kuid palju vähem on räägitud tema perekonnast.

Tütar – Trumpile lähedalseisev modell

Uue suursaadiku New Yorgis sündinud 29-aastane tütar Elizabeth Pipko on lombi taga märksa kuulsam ja Trumpile palju lähemal kui ta isa. Nimelt on ta Trumpi lähiringkonna meediasuhtluse võtmeisik. Täpne ametinimetus on: USA vabariiklaste rahvuskomitee (RNC) riiklik kõneisik. Rahvuskomitee ise on Trumpi kontrolli all.

Elizabeth Pipko suhtleb Trumpiga jooksvalt ning kohtub temaga iga nädal. See teeb ta Trumpi suhtes üpris mõjukaks inimeseks. Võib pidada tõenäoliseks, et Elizabeth Pipkol oli oma osa selles, et Trump ta isa suursaadikuks määras.

Elizabeth Pipko Trumpiga presidendi lennukis.

FOTO: Elizabeth Pipko Facebooki konto

Lapsena tegeles Elizabeth iluuisutamisega ja unistas isegi olümpiast, kuid vigastus katkestas 15-aastaselt ta sportlasetee. 17-aastaselt alustas ta modellikarjääri maailma ühes kuulsaimas agentuuris Wilhelmina Models. Ta on olnud ajakirjade Maxim, Harper’s Bazaar, Grazia, DT, Esquire, Contrast ja L’officiel staar.

Elizabeth Pipko on ka välja andnud kaks luulekogu ning 2020. aastal raamatu „Finding My Place: Making My Parents’ American Dream Come True“ („Oma kohta otsides: kuidas ma oma vanemate Ameerika unelma teoks teen“) autor. Raamatu tutvustuses öeldakse: „Elizabethi on kirjeldatud konservatiivse liikumise tõusva tähena, aga kuidas ta sinna jõudis?“ ning märgitakse ära tema vanemate ja vanavanemate ohverdusi ja kannatusi, mis selleks eelduse lõid.

Naine lõpetas cum laude Harvard Extension Schooli Harvardi ülikooli juures ning sai 2023. aastal magistrikraadi Pennsylvania ülikoolis. Elizabeth Pipkost kujunes Trumpi ja konservatiivsete väärtuste tuline pooldaja ning juba 2016. aasta presidendivalimiste ajal lõi ta kaasa Trumpi valimiskampaanias.

Ukraina osas on ta väljendanud toetavaid seisukohti. 2022. aastal põhjendas Fox Newsile Ukraina toetamist sellega, et rünnak demokraatiale ükskõik kus on rünnak demokraatiale kõikjal.

„Olen esimese põlvkonna ameeriklane, kogu mu perekond on pärit endisest Nõukogude Liidust, seega on mul väga tugev side kõigega, mis praegu toimub. Minu perekond on pärit üle endise Nõukogude regiooni, Venemaalt, Eestist, Valgevenest ja Ukrainast,“ ütles ta.

Vabariiklaste ametlik kõneisik, endine modell Elizabeth Pipko seisab president Trumpile palju lähemal kui tema isa, tule­vane suursaadik Eestis Roman Pipko.

FOTO: Elizabeth Pipko Facebooki konto

Elizabeth Pipko on poliitmaastikul tuntust kogunud ka liikumise The Exodus Movement kaasasutaja ja presidendina. Liikumine on pühendunud vasakäärmusliku antiameerikluse ja antisemitismi vastu võitlemisele ning Iisraeli toetuse edendamisele, üks eesmärk on ka juudi soost valijate meelitamine demokraatide leerist vabariiklaste juurde.

Kindlasti võib Eestile kasuks tulla, et uue USA suursaadiku tütar on Trumpiga n-ö otseühenduses.

Ema – vihane vasakpoolsuse vastane

Roman Pipko ema Simona Pipko sündis Moskvas ja töötas enne emigreerumist 25 aastat Tallinnas advokaadina. Eestisse kolinuna hakkas ta täiest südamest armastama Eestimaad ja eestlasi – nii on ta kirjutanud ühes oma raamatus. USAs on ta tuntud kirjanikuna, kelle sulest on alates 2002. aastast ilmunud lausa kuus vihast Nõukogude Liitu ja vasakpoolsust kritiseerivat raamatut. Vaatamata kõrgele eale kirjutas ta viimase raamatu veel alles hiljuti.

Pealkirjad kõnelevad enda eest: „Balti tuuled: Nõukogude advokaadi tunnistus“, „Mis toimub Ameerikaga? Globaalse hävingu peidetud tõde“, „Sotsialistlikud valed: Stalinist Clintoni, Obama ja Sandersini“, „Vene faktor: külmast sõjast globaalse terrorismini“.

Simona Pipko on sügavalt Nõukogude-vastaste vaadetega võitlusliku vabariiklasena kirjutanud meediasse teravalt kriitilisi artikleid Stalini ja Putini kohta (viimane korraldab tema hinnangul USAs sotsialistlikku revolutsiooni). Oma koosa saavad sotsialistid, USA demokraadid, sh Barack Obama ja veel ametis olev president Joe Biden. Aastatel 2010–2022 avaldas ta artikliseeria katuspealkirjaga „Nõukogude fašism 21. sajandil“. Kokku on ta avaldanud üle 100 artikli. Teda peetakse Venemaa poliitika eksperdiks.

Nagu ilmneb tema esimesest raamatust, siis pärast seda, kui ta 1991. aastal pärast kümneaastast eemalolekut Eestisse reisis ja värske pilguga Nõukogude võimu tagajärgi Tallinnas nägi, siis ta viha vaid kasvas, sest see süsteem oli sundinud teda lõhkuma oma perekonda ning kaotama sõpru ja lähedasi, sh oma abikaasat. Viimane oli tema sõnul süsteemi poolt ajupestud kommunist, kes USAsse kaasa ei tulnudki.

Vene opositsionäär, juudi soost male maailmameister Garri Kasparov kiitis Trumpi valikut just Roman Pipko ema Simona tõttu, sest tal „on tugev autoritaarsusevastane renomee“. Kasparov tõi välja, et Simona Pipko kaitses muuhulgas Nõukogude mereväe ohvitseri Valeri Sablinit, kelle algatatud mäss oli inspiratsiooniks Tom Clancy raamatule „Jaht Punasele Oktoobrile“ ja see omakorda samanimelisele filmile.

Abikaasa – südi kontsertpianist

Roman Pipko abikaasa ja Elizabethi ema on Steinway Artisti tiitliga tunnustatud kontsertpianist Elena Klionsky, kes on samuti juudi soost emigrant, sündinud Leningradis (Peterburis). Klaverit hakkas ta mängima viieaastaselt. Pianistina on ta esinenud nt kuulsas Carnegie Hallis ja Valges Majas.

Nõukogude Liidust tõi

Elena New Yorki kaasa tema isa, Minskis sündinud Marc Klionsky, kes II maailmasõja järel kogus tuntust maalikunstnikuna. Tema sotsrealistlikud tööd olid väljas mitmes olulises muuseumis. 70ndatel pettus ta aga nõukogude kunstis ja süsteemis ning emigreerus.

Roman Pipko äi jõudis USAs maalides nõukogude realismist ameerika realismini. Oma maalikunstikarjääri jooksul maalis ta paljude 20. sajandi tuntud inimeste portreed. 1998. aastal kujundas ta Nobeli rahuauhinna mälestusmedali Elie Wieselile.

Eesti-sidemete ja perekondliku tausta tõttu, eriti aga tema lähedaste vägevate naiste pärast on vägagi võimalik, et Roman Pipkost saab suurepärane vahendaja Valge Maja ja Eesti rahvuslike huvide vahel.