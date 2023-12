Päästeamet andis vabatahtlikele päästekomandodele haagiseid ja kütuse transportmahuteid, mis aitavad suurendada päästevõrgustiku kriisivalmidust.

„Viimastel aastatel on kahjuks sagenenud kriisid, mis toovad kaasa elektrikatkestusi ja häireid muude elutähtsate teenuste osutamises. Nende põhjuseks on tavaliselt tormid, aga tänapäeva maailmas ei saa välistada ka küberrünnakuid jm põhjuseid. Ka sabotaaž ei ole kahjuks võimatu,“ märkis Päästeameti vabatahtlike peakoordinaator Margus Möldri.

„Sellises olukorras on kriitiliselt oluline, et meie kogukondadel oleks suurem iseseisev hakkama saamise võime. Kogu riiki katva vabatahtliku päästevõrgustiku kaudu tagame, et võime kriisides paremini toime tulla ja inimestele abi anda ka igas väiksemas maanurgas,“ ütles Möldri.

Varustus võimaldab transportida kütust sündmuskohtadele ja hajutada kütuse ladustamist. „Kütuse tagavara ja haagiseid on kriisiolukorras võimalik kasutada ka kutselistel komandodel – oleme ju ühtne päästevõrgustik,“ lisas Möldri.

Vabatahtlikud komandod said 82 kütuse transportmahutit, 74 haagist ning 79 virnastajat. Mahutisse mahub üle 400 liitri kütust. Varustust on nii uut kui ka kasutatut, kokku ligi 233 000 euro väärtuses.

Päästevõrgustikku kuulub 72 kutselist komandot ja 119 vabatahtlikku komandot.