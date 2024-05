Möödunud aasta kevadel rajasid Vääna kandi talgulised loomade loomulikele liikumisradadele Uudo Timmi näpunäidete kohaselt kolm rohesilda. Sillad ehitati üle riigimaal asuvate sügavate, ligi kolme meetri laiuste vett täis kraavide.

„Kuna kraavides on püsivalt vesi, pidid loomad seni üle kraavide ujuma. Külmal ajal võtab ujumise järel soojaks saamine aga palju energiat,“ selgitas üks sillaehitajaist, kohalik loodusaktivist Eve Ausmees.

Selle ettevõtmise tulemuslikkuses oli ka kahtlejaid. Loomad ei hakka kunagi üle inimese rajatud silla käima, arvas nii mõnigi. Tõe väljaselgitamiseks paigaldas loodusekspert ja zooloog Uudo Timm loomade jälgimiseks kahe silla juurde keskkonnaagentuuri seirekaamerad. Kaamerate videotelt on näha, et loomad võtsid rohesillad peagi omaks. Talguliste rajatud rohesildu on aasta jooksul ületanud pea kümmekond liiki loomi. Eriti üllatav on, et sildu kasutab ka põder. Sest põdrale ei tohiks selliste kraavide ületamine olla probleemiks, ta on pika jalaga, läheb kraavist läbi või hüppab üle, aga ju siis ei taha põdradki jalgu märjaks teha. Kaamera videod näitavad, et üle sildade on käinud metssead, metskitsed, ilves, mägrad, rebased, kährikud, nugised, oravad. Nii kestis see käesoleva aasta märtsikuuni.

„Märkasin siis ühel hommikusel jalutuskäigul, et kõige teepoolsemale sillale on langenud suur puu,“ kõneles Eve Ausmees. Et sellel sillal loomakaamerat polnud, võis vaid arvata, kuidas silda ületama harjunud loomad käituvad. „Jäljed kevadisel lumel reetsid: sillani tuli palju jälgi, puu alt läbi said üle silla vaid rebane ja kährik,“ täpsustas ta. See ülekäigukoht asus aga loomadele väga olulises paigas, ühendas Sõrve looduskaitseala Tõlinõmme maastikualaga.

Sild ühisel jõul korda

Vääna inimeste ühine otsus oli – teeme ülekäigu taas korda. Pühapäeval, 5. mail, „Teeme ära!“ talgupäeva järgsel päeval kogunesidki talgulised Vääna seltsimaja ette. Tulijaid oli poolsada – kes suundus koristama mõisaparki, kes korjama maantee ääres vedelevat prahti. Viis talgulist liikusid aga Eve Ausmehe juhtimisel rohesilda taasavama.

Puu läbisaagimine läks kaasavõetud mootorsae abil hõlpsasti. Märksa raskemaks osutus aga metsast veel mõne palgi kohaletoimetamine, et sillale laiust ja tugevust lisada. Eelneval kokkuleppel riigimetsa majandamise keskusega lähedusest palgijupid leiti ja kohale tariti. „Siin on nagu loomade maantee, toimub tõsine liiklus. Järelikult peab ka sild kindel olema,“ innustas talgujuht kaaslasi.

Sild sai kindel. Kella kolmeks jõudsid talgulised seltsimaja juurde tagasi, et koos teistega talgusuppi süüa.

TEEME ÄRA!

Talgupäev läks korda

„Teeme Ära!“ talgupäeva raames toimus üle Eesti 1105 talgut, milles osales vähemalt 31 000 talgulist. Puhastati ja muudeti ohutumaks 231 veekogu, rajati 188 elurikast õppeaeda, puhastati kümneid kilomeetreid maanteeääri, parke, tänavaid. Traditsiooniliselt pakuti talgulistele talgutoitu, paljudes paikades ka kultuurielamusi.