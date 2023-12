Tervisekassa ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) koostööna on valminud uus terviseportaal veebiaadressil www.terviseportaal.ee, mis vahetas välja senise patsiendiportaali digilugu.

Digilugu suleti paralleelselt terviseportaali käivitamisega. Kui inimene läheb vanast harjumusest aadressile www.digilugu.ee, suunatakse ta automaatselt terviseportaali lehele. „Kuna patsiendiportaal on tänaseks üle 15 aasta vana ning tekkinud on mõningane tehnoloogiline võlg, on uue portaali loomine vajalik, sest ligipääs terviseandmetele peab käima ajaga kaasas,“ nentis TEHIKu terviseportaali projektijuht Kady Adamson.

Tervisekassa terviseportaali tootejuht Evgeni Nikolaevski sõnul pakub terviseportaal mugavat ja kasutajasõbralikku ligipääsu terviseandmetele ning on väravaks terviseteenuste kasutamisel. „Esimeses etapis pakutakse terviseportaali kaudu inimestele tervishoiuga seotud teenuseid, mis olid saadaval ka vanas patsiendiportaalis. Tänu uuele portaalile paraneb kasutajamugavus ehk inimene pääseb terviseinfole ligi mugavamal viisil ning erinevad teemad on kategoriseeritud loogilisemalt,“ ütles terviseportaali tootejuht.

Enne terviseportaali sisselogimist on inimesele kuvatud tervisedendusliku sisuga esileht, mis hakkab sisaldama erinevat tõenduspõhist tervisealast teavet. Terviseportaali sisenedes avaneb esmalt „Minu töölaud“ vaade, millel kuvatakse järgmised vastuvõtud, väljaostmata retseptid, viimase poole aasta uuringud, analüüsid ja vastuvõtud ning vaktsineerimise soovitused.

Uue funktsioonina on inimestele kättesaadavaks tehtud „Minu tervise ajalugu“, mille abil on võimalik detailselt filtreerida vastuvõtte, analüüse, uuringuid, vaktsineerimisi ning kiirabi, haiglaravi või operatsioonidega seotud infot. Lisandunud on ka mitmeid väiksemaid täiendusi teenustes.

Lähitulevikus on plaanis lisaks tervisedeklaratsiooni ning tahteavalduste täiendamise funktsioonile lisada ka võimalus täiendada enda ja lähedaste terviseandmeid ning täita vastuvõtule eelnevaid seisundihindamise küsimustikke. Lisaks eeltoodule saab 2024. aasta jooksul terviseportaali osaks digiregistratuur, mis pole tulevikus enam eraldi keskkond. Tänu sellele muutub broneeringute tegemine või vastuvõtuaegade muutmine ja tühistamine patsiendile lihtsamaks.

Ajapikku luuakse terviseportaali järjest uusi infotehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldavad suurendada inimese enda osalust ja vastutust tervisega seotud otsuste tegemisel. „Üheks kasutajate poolt kõige enam soovitud võimaluseks on teavituste saamine näiteks retseptide, vaktsineerimiste ja arstivisiitide kohta. Teenus lisatakse terviseportaali 2024. aasta jooksul ning seejärel saavad inimesed teavitusi tellida SMS-i või e-posti kaudu,“ kinnitas Evgeni Nikolaevski.

Terviseportaali arendamise juurde kaasati erineva taustaga lõppkasutajaid, sh ka vaegnägijaid. „Küsisime inimestelt tagasisidet ning palusime neil testida esimesi teenuseid. Tänaseks on inimeste antud tagasiside läbi töötatud ning vastavalt sellele tehtud ka muudatusi. Lisaks on arenduse käigus mõeldud sellele, et portaali ei peaks kümne aasta pärast uuesti välja vahetama, vaid seda saab pidevalt täiendada uute ja vajalike funktsioonidega,“ ütles Kady Adamson.

Uue terviseportaali kohta on inimestel võimalik anda tagasisidet, mida on saab teha portaali paremal ääres asuva “Tagasiside” nupu kaudu või otse TEHIKu kasutajatoe e-posti aadressil abi@tehik.ee. Kasutajate tagasiside ja tähelepanekud on äärmiselt olulised, et pakkuda kõikidele Eesti inimestele võimalikult mugavat ja kasutajasõbralikku keskkonda.

Terviseportaali arendust kaasrahastas Euroopa Regionaalarengu Fond ja selle kogumaksumus on 1,24 miljonit eurot.