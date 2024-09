Samsungi tellitud ja meediafirma Starcom läbiviidud uuringust selgus, et suurem osa eestlastest (77%) kasutab pesu pesemiseks ainult üht või äärmisel juhul kaht kindlat pesuprogrammi, mitte ei vali seda vastavalt pesu tüübile, mida tootjad või riidefirmad soovitavad.



„See on iseenesest üllatav tulemus, kuna teistele pesu pesemisega seotud küsimustele vastates, paistavad eestlased pigem kohusetundlikud olevat. Näiteks vastas 77% uuringus osalejatest, et nad sorteerivad enda pesu vastavalt värvile ja pesevad neid eraldi. Samuti pööravad inimesed üldjuhul (78%) tähelepanu sellele, kui palju pesuainet nad kasutavad, kuna liiga palju võib riideid kahjustada,“ sõnas Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar.

Pennar lisas, et reaalsuses tuleks lisaks pesuvahendi kogusele ja riiete sorteerimisele siiski pöörata tähelepanu ka pesuprogrammidele, kuna need mõjutavad samuti märkimisväärselt riiete kulumist või tuhmumist. Mõned programmid on spetsiaalselt loodud mustemate ja vastupidavamate riiete pesemiseks, seega on temperatuurid kõrgemad ja pesutsükkel üldiselt robustsem. See võib aga õrnemaid riideid kahjustada.