TV3 jõuluaja suur heategevussaade „Inglite aeg“ jõuab tänavugi vaatajate ette detsembrikuus ning just nüüd on aeg abivajajatest teada anda!

Saatejuht Tuuli-Ann Freienthal tunneb heameelt, et „Inglite aeg“ on peagi taas eetris: „Eelmiste aastate kogemus kinnitab, et just tänu sellele heategevussaatele on abi saanud paljud inimesed, kes omal jõul toime ei tuleks. Tänavugi saame kõik koos toetada neid, kes seisavad silmitsi raskustega ja kelle eluteele on sattunud ületamatud takistused. Nüüd on aeg abivajajatest teada anda!“

Infot abivajajate kohta oodatakse meiliaadressile aita@tv3.ee,TV3 Facebooki „Inglite aja“ lehele või @tv3ingliteaeg Instagramis.

Juba 16. novembril kell 21.00 jõuab TV3 vaatajateni ka erisaade „Inglite aeg: aasta hiljem“, kus Tuuli-Ann Freienthal läheb külla viiele „Inglite aja” saates mullu osalenud perele, et uurida, kuidas on Eesti rahva ühtsuse ja headuse vägi nende ellu taas lootuse ja elurõõmu toonud. „Erisaade kinnitab, et ajame õiget asja ning üksteist märgates ja aidates saame kõigest üle,“ lisab Tuuli-Ann Freienthal.

„Inglite aeg“ 2022 fotod.