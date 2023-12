TV3 traditsiooniline tänugala „Eestimaa uhkus“ jõuab vaatajateni juba uuel aastal. Kuni jaanuari lõpuni on aega märku anda tublidest inimestest, keda pidulikul ja liigutaval galaõhtul terve Eesti ees tänada ning tunnustada.

Teada anda võib kõigist, kes on kangelaslike ja õilsate tegude või suure südame ja ettevõtlikkusega meile kõigile eeskujuks. Olgu nad siis väikesed või suured elupäästjad, nõrgemate kaitsjad, heategijad, innustavad külasädemed või lihtsalt tublid inimesed, kes väärivad tänu, sest on teinud rohkem, kui neilt oodata oskaks.

„Mul on südamest hea meel, et TV3 traditsiooniline tänuprojekt „Eestimaa uhkus“ jätkub ka tuleval aastal ja saame üheskoos tunnustada neid häid eestimaalasi, kes on meie väikese riigi auks ja uhkuseks. Need on inimesed, kes esindavad meie rahvust ja kultuuri kõige paremal moel,“ sõnas TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur.

Eestimaa uhkus 2023 saatejuhid MUBA laval.

„Eestimaa uhkuse“ pidulik galaõhtu jõuab vaatajateni veebruarikuus Eesti Vabariigi 106. aastapäeva eel. „Kustun kõiki üles märkama ja jagama meiega vihjeid nende vaprate ja imetlusväärsete inimeste kohta, kes innustavad meidki olema paremad, toovad esile headuse ja elu tõelised väärtused,“ lisas Signe Suur.

Vihjeid tublide inimeste kohta oodatakse kuni 31.jaanuarini 2024 nii e-kirja kui ka tavaposti teel eestimaauhkus@tv3.ee või „Eestimaa uhkus“, TV3, Peterburi tee 81, 11415, Tallinn. Lisainfot leiab tv3.ee.

Saabunud info vaatab üle auväärt ühiskonnategelastest koosnev žürii ning teeb esitatud kandidaatide seast lõpliku valiku. Kangelaste lood jõuavad eetrisse „TV3 uudistes“ ning kogu projekt tipneb südamliku ja särava tänugalaga, mida juhivad Liina Kanarbik ja Marek Lindmaa ning kus oma kohalolekuga austavad kangelasi avaliku elu tegelased.

Videoklipp.