Aasta eelviimasel päeval kogunesid Harjumaa inimesed nagu ikka Estoniasse, et tähistada aasta lõppemist ning teha kokkuvõte möödunust. Ja anda austasud kätte neile, kes kolleegide hinnangul möödunud aastal enim silma paistsid.

„Aasta polnud küll lihtne, aga me ei saa öelda, et ta halb oli. Kes tööd tegi, sel tulid ka tulemused,“ kõneles kokkutulnud arvukatele kolleegidele Harjumaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees, Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja. Umb­oja meenutas, mida olulisemat juhtus maailmas, Eestis ja Harjumaal. Võib-olla maailmas toimunu kõrval ei tundu meil tehtu küll ülemäära atraktiivne – ei saa näiteks mõne kilomeetri trammitee ehitamist Tallinnas võrrelda Notre-Dame renoveerimisega Pariisis –, aga me liikusime edasi. Kerkisid lasteaiad ja koolid, Harjumaa kasvas, mõtiskles Umb­-

Teenetemärgi pälvisid kolm teenekat

Siis hakati tänama neid, kelle kolleegid olid esitanud tunnustamiseks, teenetemärkidele ja HOLMERitele kandideerimiseks. Harjumaa teenetemärgi sai sel aastal Jõelähtme vallavalitsuse kauaaegne maanõunik, üks maareformi läbiviijatest vallas Ülo Laanemets.

Teenetemärgi pälvis ka Haabneeme kooli muusikaõpetaja Aarne Saluveer. Saluveer on dirigendi ja koorimuusika edendajana hästi tuntud palju kaugemalgi Harjumaast, kolleegid esitasid Saluveeri aga teenetemärgi saajaks just Viimsi koolides tehtud pedagoogitöö eest. Aarne Saluveer töötas Viimsi keskkooli muusikaõpetajana aastatel 1990–2000. Alates 2017. aastast on ta pedagoog Haabneeme koolis. Laulupidude koorijuhi ameti kõrvalt on Aarne Saluveer ka Viimsi JazzPopFesti kunstiline juht ja korraldaja, tulihingeline Viimsi valla muusikaelu edendaja.

„Ega ma seda kõike poleks suutnud, kui mul poleks olnud nii häid õpilasi, koorilauljaid. Ja muidugi kolleege, kes mind igas ettevõtmises toetasid,“ kõneles Saluveer teenetemärki vastu võttes.

Harjumaa teenetemärgi sai ka Loksa elu kauaaegne edendaja Helle Lootsmann, kes valiti 2002. aastal Loksa linnapeaks. Loksa linnapeaks on Helle Lootsmanni valinud kolm linnavolikogu koosseisu. Tema ametis oldud aastate jooksul said alguse paljud kogu piirkonna jaoks olulised ettevõtmised: ujula ehitamine, jäätmejaama rajamine, Loksa keskkooli ja Loksa vene gümnaasiumi ühendamine Loksa gümnaasiumiks. Viimased aastad on tarmukas naine juhtinud Loksa kultuurikeskust, olles ühtlasi HOL-i haridus- ja kultuurikomisjoni esimees.

Keila kauaaegne linnapea Enno Fels suure HOLMERiga.

HOLMERid

Väikese HOLMERi koos Andrus Umboja käepigistuse ja suure lillekimbuga said Kuu­salu vallavalitsuse haridusspetsialist Anu Kirsman ja Anija vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist Airi Hõrrak.

Harjumaa kõrgeima autasu, skulptor Aivar Simsoni valmistatud suure HOLMERi kuju koos saalitäie rahva marulise aplausi ja lillebuketiga pälvisid Keila kauaaegne linnapea Enno Fels ja Loksa linnavolikogu esimees Rein Heina.

Enno Fels valiti esimest korda Keila linnavolikokku 1993. aastal, sealt edasi on ta kõigil omavalitsuste valimistel kogunud volikogusse saamiseks piisavalt hääli. Aastal 2006 asus ta tööle Keila linnavalitsusse, olles kuus aastat abilinnapea. 2012. aastal valiti Fels Keila linnapeaks. „Tahan tänada kõiki, kes on nendel aastatel aidanud elu Keila linnas ja Harjumaal edendada,“ ütles Fels pronksmeest vastu võttes.

Rein Heina on seotud Loksa linna juhtimisega 34 aastat. 1986. aastal valiti Läänemaalt Ida-Harjumaale Loksa linna elama asunud Rein Heina esimest korda Loksa volikogusse. Alates 2006. aasta septembrist tänaseni on ta Loksa linnavolikogu esimees. „Reina Heina omavalitsustöö kogemus ja panus piirkonna arendamisse on olnud väga suur. Ta ei tee kunagi midagi kiirustades, süüvib probleemidesse,“ iseloomustasid kolleegid Loksa linnast teda suure HOLMERi kandidaadiks esitades. Endise spordimehena aitab Heina edendada Loksa kandis ka spordielu, olles tegev näiteks Loksa staadioni rekonstrueerimisel.

„Ei kujutaks täna elu ette kuskil peale Loksa linna,“ sõnas värske laureaat oma tänukõnes.

Eesti kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi preemia kultuuripärl 2024 sai Viimsi muusikaliteatri eestvedaja Kalle Erm. Eesti kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi elutööpreemia 2024 pälvis Rein Suppi pikaajalise tegevuse eest Harjumaa spordiliidus.