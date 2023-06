15 Saku gümnaasiumi lõpetajat pälvisid sel aastal medali. Fotol on nad koos direktor Keit Fomotškiniga.

„Uued maailma edasiviivad ideed ei sünni igapäevasest reaalsusest, vaid julgetest unistustest,“ sõnas Andre Sepp kokkutulnuile. „Edukuse geen on meis kõigis olemas, see tuleb üles leida ja targalt kasutada. Teie olete oma geeni juba leidmas,“ lisas HOL-i tegevjuht.

Kas kõik kutsutud 110 medalisti ka kohale tulid, ega see täpselt teada ole, keegi üle ei lugenud, aga koos oma parimate õpilastega olid tulnud mitmed koolijuhid, õpetajad, huvijuhid. Nii et koolide esindused olid igati auväärsed.

