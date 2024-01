8.–10. veebruaril Tallinnas toimuval turismimessil Tourest tutvustavad oma seikluste ja puhkuse võimalusi kõik Eesti maakonnad, suuremad ja väiksemad linnad, saared ning pärimuspiirkonnad, kuid Eestiga saab messil tutvuda ka virtuaalselt ja mänguliselt, rännates ajaloos tagasi või uudistades kaasaegseid paiku.

„Eestis tegutseb uskumatult palju tublisid turismiettevõtteid ning vaatamata oma väiksusele saab meie riigis uusi paiku, tegevusi ja elamusi avastada lõputult ja aastaringselt. Tänavusele Tourestile tuleb kokku tõeline Eesti siseturismi koorekiht ning messikülastajale on „Puhka Eestis“ messihallis „ohoo“-emotsioonid garanteeritud,“ ütles messi korraldaja, Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu peasekretär Merike Hallik.

„Vaadates siseturismi ajaloolisi rekordeid viimastel aastatel, on Touresti panust raske üle hinnata. Eesti inimesed on juba palju kodumaal reisinud ning tulevad messile otsima lisainspiratsiooni. Messil osalevatele turismiettevõtetele tähendab see teadlikku klienti, kes on nõus astuma peateelt kõrvale, reisima kaugemale, proovima uusi teenuseid. See on suurepärane võimalus ka meie väiksematele ettevõtetele maapiirkondades,“ ütles EAS-i ja KredEx-i ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik.

„Välisturism on lähiajal suuresti korduvkülastaja ehk lätlase ja soomlase nägu. Teadlikumad neist on võrreldavad meie siseturistidega – ehk ootavad samuti uut inspiratsiooni. Siin on oluline roll meie tugevatel sündmustel ja erinäolistel piirkondadel. Arenguruumi on, et muuta külastaja teekond sujuvamaks ning parandada transpordiühendusi ka meie külastaja vaates,“ lisas Aavik.

Väga tugevalt on tänavu esindatud Lõuna-Eesti ja Tartu linn, mis toovad publiku ette piirkonna parimad palad: muuseumid, spaad, seiklus- ja avastuskeskused, sportlikud väljakutsed, aga ka võimalused ringi reisides kaugtööd teda või imetleda liivakoopas talvituvaid nahkhiiri. Mõistagi on oma tegevustega väljas ka kohe algav Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna programm, mis hõlmab oma sündmustega tervet Lõuna-Eestit.

Väga aktiivselt võtavad messilt osa Hiiumaa ja Ida-Virumaa, mis meelitavad külla aktiivsema puhkuse harrastajaid. Hiidlaste trumbiks on 300 kilomeetrit looklevat puutumata rannajoont ja ligi 200 väikesaart, sambla- ja vaigulõhnased metsateed, rikkad marja- ja seenemetsad ning põnevad matkarajad. Paljudele korralikult avastamata Ida-Virumaa nimetab ennast seiklusmaaks, sest just sealt leiab Eesti kõige ägedamad seiklused, mis viivad nii maa alla, mäe otsa või vee peale kui ka puude latvadesse. Avastamist on küllaga ka Eesti pikimates randades või kõrgemail kaldal.

Ida-Virumaa ühte kaunist paika, Toilat, saab aga külastada, sukeldudes lausa minevikku. Ajaportaal VR History tutvustab Tourestil elamuslikke ja harivaid virtuaalreaalseid ajarännakuid, mille raames saab oma silmaga näha elu Toilas aastal 1938, aga ka elu Tartus aastal 1913 või hoopis Tallinnas aastatel 1939/44. Digimaailma võimalusi on Tourestil veelgi, sest minevikuga hüvasti jättes saab alustada 360FUN nutimängudega, mida saab mängida erinevates Eesti kohtades: Tallinna Lauluväljakul, Käsmu kaptenite külas, õllepealinnas Sakus või huvi korral saab koguni menufilmi jälgedes minna koos Jan Uuspõlluga Tartusse.

Esmakordselt tuleb messile väljapanekuga Rummu oma maaliliselt kauni maastiku ning kristallselge veega karjääri ja vee alla jäänud ajalooga. Ülihuvitavaid ajaveetmise võimalusi pakub Mulgimaa kuurortlinn Tõrva, mis meelitab suvitajaid aastast 1937. Siit leiad Balti riikide kõrgeima vettehüppetorni, neli järve ning Õhne jõe, Eesti ühe ilusaima loodusega spordikompleksi suusatamiseks, jooksmiseks ja matkamiseks, aga ka discgolfi rajad, vee- ja saunakeskuse, Eesti ainsa mausoleumi ja Eesti suurima palkmaja, mille ükski ruum pole nelinurkne.

Avastajaid ootavad „Puhka Eestis“ hallis muuhulgas Saaremaa, Aegna, Naissaar, Prangli, Ruhnu, Setomaa, Sibulatee ja Pärnumaa Romantiline Rannatee, aga ka Narva, Rakvere, Tallinn ja paljud teised ilusad Eesti paigad ja tegusad turismiettevõtted.

Tänavu 8.–10. veebruarini Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses toimuv turismimess Tourest on ajaloo suurim, hõlmates üle 10 000 ruutmeetri messipinda. Mess tutvustab külastajatele nii tuttavaid kui ka täiesti uusi reisivõimalusi ja elamusi laiast maailmast ning Eestist, aitab leida vastused reisimisega seotud küsimustele ning pakub hulganisti ideid ja inspiratsiooni reisiseiklusteks. Tourest 2024 programmi, eksponentide ja piletiinfoga saab tutvuda lähemalt aadressil tourest.ee. Kõik kuni 15-aastased (k.a) reisihuvilised saavad Touresti külastada tasuta.

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 78 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad, riigi- ja munitsipaalasutused ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üleeuroopalise turismifirmade liitude katusorganisatsiooni ECTAA liige.