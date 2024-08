Kardiotreening, jõusaalis käimine ja aktiivne liikumine päeva jooksul koos tarkade valikute tegemisega – trepid lifti asemel, auto jätmine parkla kaugemasse äärde või kiire jalutuskäik lõunapausi ajal – muudavad füüsist kiiremini, kui arvatagi oskad. Välimuse muutumisele annab eriti suure efekti füüsilise koormuse tõstmise kombineerimine tervislike toitumisvalikutega ning nõnda võid juba paari kuu pärast avastada, et riided istuvad seljas hoopis teistmoodi ning lihased paistavad naha all välja.

Oma imagomuutuse tegemisel ei tohiks aga unustada ka naha ilu: sageli kurdavad kaalu kaotanud naised ja mehed naha lõtvumise ja kuivuse üle. Õnneks on mõlemat probleemi targalt valitud hooldustoodete abil lihtne lahendada – tutvustame nahahooldustooteid, mis aitavad nahka pinguldada ja niisutada, et saaksid oma uues kehas tunda end paremini kui kunagi varem.

The Ordinary tootekomplekt The Clear Set naha puhastamiseks ja niisutamiseks

Nahahooldustoodetele keskendunud bränd The Ordinary on võtnud eesmärgiks pakkuda efektiivseid ja minimalistliku koostisega hooldustooteid ja seerumeid lahendamaks spetsiifilisi nahaprobleeme nagu punetus, naha lõtvumine või selle tuhm välimus. Tootekomplekt The Ordinary The Clear Set on imehea sissejuhatus The Ordinary toodetega tutvumiseks – komplekti on kokku pandud kolm efektiivset hooldustoodet:

glükosiididega rikastatud puhastusvaht,

2%-line salitsüülhappelahus,

niisutav kreem beetaglükaani ja looduslike ekstraktidega.

The Clear Set tootekomplekti kasutamisel võid märgata, et näonahk on klaarim, säravam ja varasemast ühtlasema tekstuuriga. Tootekomplektiga saab lähemalt tutvuda Douglase veebikaubamajas.

Collistar Firming Lifting Wraps kangast kehamaskid

Itaalia ilu- ja nahahooldusbränd Collistar on näinud kangast näomaskide populaarsust ja sellest tiivustatuna toonud turule kangast kehamaskid. Marlisidet meenutav kangas on immutatud tõhusa seerumiga, mis annab nahale peale 30-minutilist mõjuaega pinguldatud ja trimmis välimuse. Kangasmask on kohandatava pikkusega, et saaksid kangasse mässida kogupikkuses jala, terve kõhupiirkonna või mõne muu kehaosa, mis vajab niisutamist, rahustamist ja pinguldamist.

Toote pakendist leiad kaks kotikest: kangasmask ja selle immutamiseks mõeldud seerum on eraldi pakendatud ning maski kasutamiseks pead seerumikoti sisu valama lihtsalt maski sisaldavasse kotti. Seerum sisaldab taimset kompleksi, kofeiini, mikrovetikate ekstrakti, kastoorõli ja Himaalaja soola, et nahk saaks seerumi kasutamisel maksimaalselt pinguldava efekti. Collistari kehamaski ja selle positiivsete mõjudega saad lähemalt tutvuda Douglase veebikaubamajas.

SOL DE JANEIRO Bum Bum Body Firmeza Oil kehaõli

Pistaatsia ja soolakaramelli aroomiga Bum Bum Body Firmeza Oil pinguldab nahka silmanähtavalt – kehaõlis on kombineeritud sellised nahka niisutavad ja pinguldavad koostisosad nagu:

kofeiinikompleks guaraana seemnetest,

mikrovetikaekstrakt,

toitev õli oliividest, päevalilleseemnetest, makadaamiapähklitest, jojobast, kookosest ja açaípalmist.

Kehaõli võib kasutada kogu kehal ja selle sissemasseerimise järel ei jää nahale kleepuvat ega õlist kihti: tulemuseks on silmanähtavalt rohkem pingul nahk ning Sind tundideks saatma jääv hurmav aroomipilv. Parima tulemuse tagamiseks kombineeri kehaõli sama sarja teiste toodetega: Bum Bum Body Scrub ja Brazilian Bum Bum Cream.

b.fresh Let’s Bounce – Firming Body Serum kehaseerum

See üliefektiivne kehaseerum brändilt b.fresh sisaldab sügavniisutavat hüaluroonhapet, niatsinamiidi ja E-vitamiini, mis annavad nahale niisutust ja sära. Oolong-tüüpi tee ekstraktiga rikastatud seerum kaitseb nahka keskkonnamõjude eest ja niisutab seda põhjalikult. Toode on täielikult vegan koostisega ja julmusevaba. Sama bränd on turule toonud ka teisi kehaseerumeid, mis aitavad nahka kas niisutada, värskendada või koorida. Tutvu ka teiste b.fresh seerumitega Douglase veebikaubamajas.

MÁDARA Infusion Vert Firming Antioxidant Body Oil kehaõli

Lõunanaabri Läti üks tuntumaid ilubrände MÁDARA on Baltimaade ilutootjate seas tõeline pärl: looduskosmeetika ei sisalda kunstlikke lisaaineid ja toodetes on kasutatud Baltikumi ja põhjamaade metsades kasvavate taimede ekstrakte. Tänu sellele on MÁDARA vallutanud südameid nii siin- kui sealpool piiri. Brändi tootevalikust leiab efektiivseid tooteid nii näole, kehale kui juustele – üks MÁDARA hitt-tooteid on nende antioksüdandirikas Infusion Vert kehaõli.

Õli sobib kasutamiseks nii raseduse ajal tekkivate venitusarmide ennetamiseks kui kaalukaotuse ajal naha pinguldamiseks. Kehaõli sisaldab väärtuslikke looduslikke koostisosi: hobukastani, põldosja, melissi ja tüümiani ekstrakti. Toote kasutamisel paraneb organismis kollageeni ja elastiini süntees, nahk saab korralikult toidetud ning toote aroom võib tõsta ka Sinu meeleolu. Korralik valik MÁDARA tooteid on saadaval Douglase veebikaubamajas.