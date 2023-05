Eks meilgi ole oma igakevadine suurpuhastus nagu kogu Eestimaal Teeme Ära talgud. Eelnevate aastatega võrreldes tõime sel aastal koristuspäeva ettepoole, et kuninganna tulekuks kõik tehtud saaks.

Uudis, et Rootsi kuninganna Silvia võib külla tulla, jõudis Keila SOS lastekülla kuu aega tagasi. Siis otsustasimegi, et talgupäev tehakse sel aastal varem, enne kõrge külalise saabumist. Nii kõneleb Keila SOS lasteküla juhataja Indrek Juss kuninganna vastuvõtuks valmistumisest. Ja ei salga, et natuke hoolikamalt tavalisest koristati kah – tulemas oli ikkagi kuninganna.

Ajalugu meenutades – see külaskäik Keila lastekülla päris esimene Rootsi kuningapere liikmetele ei olnud. 12. juunil 1997 kohtus lasteküla elanikega printsess Lilian, et teha oma 80. sünnipäeva puhul annetus sealse raamatukogu avamiseks. Ka kuninganna Silvia tundis lastekodu vastu põhjalikku huvi juba enne selle ametlikku avamist – kuninganna on kogu maailmas tuntud laste heaolu eest võitlejana.

Ka Keila lasteküla ehitamist finantseerisid Rootsi ettevõtted ja eraisikud just tänu kuninganna Silviale. Kuninganna tutvus lastekodu projektiga selle ehitamise aastal 1994. Tema juhtiski Rootsi ühiskonna tähelepanu ka selle kodu tähtsusele. See omakorda aitas koguda annetusi projekti realiseerimiseks. Nii et oli üsna loomulik, et kroonitud pea sõitis vaatama, kuidas tema käivitatud projektil läinud on. Tähistab ju Keila SOS lasteküla järgmisel aastal oma 30. sünnipäeva.

3. mail kell 14.20 saabuski kuninganna Silvia Keila SOS lastekülla. Teda oli saatmas lasteküla patroon proua Sirje Karis. „Rootsi ettevõtted ja eraisikud on jätkuvalt tänase päevani jaganud oma toetust meiega ning Rootsi kuninganna visiit on märk, et kuningaperel on endiselt huvi meie tegemiste vastu. Selle üle olen ma uhke ja meie peredel on suur rõõm võõrustada lastekülas kuninganna Silviat!“ kõneles SOS Lasteküla Eesti Ühingu tegevdirektor Margus Oro kõrgeid külalisi vastu võttes.

Koos külastati üht peremaja ning suheldi perevanemate ja lastega. Suhtlus toimus inglise keeles. Siis istutas kuninganna Cortlandi õunapuu külastatava pere aeda. Ühiselt kuulati lastekülas elavate Ukraina laste muusikalist esinemist.

„Varem elasid meil lapsed kümnes kasuperes, kõik eraldi majades. Nüüd oleme projekti põhimõtteid muutnud, kasupered on kolinud tavaliste perede keskele, kogukondadesse. SOS Keila lasteküla territooriumil on alles veel kuus kasuperet. Neljast majas kolmes elavad Ukraina suurelapselised pered, lisaks veel ühes majas saatjata Ukrainast tulnud alaealised,“ tutvustas juhataja Indrek Juss lasteküla põhimõtteid.

Ukraina pered võtsid kuninganna sama hästi vastu kui eesti inimesed. Jagati ühist arvamust – kuninganna Silvia on tõeliselt kuninglik kuninganna.