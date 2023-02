Erakorraline pensionitõus ja keskmise pensioni tulumaksuvabastus on vaid osa vanemaealiste heaolu tõstmise plaanist. Peame tagama, et pensionite kasv jätkuks ja eakate heaolu oleks ka tulevikus kindlates kätes.

Möödunud riigikogu valimiste eel lubasime, et järgmisteks valimisteks tõstame pensione 200 euro võrra. Täna võime öelda, et see lubadus on saanud teoks.

Kui 2019. aasta alguses oli keskmine pension 448 eurot kuus, siis tänavu aprilliks tõuseb see 704 euroni kuus. See on enam kui 200 euro suurune tõus, mis pole pelgalt isetäituv lubadus iga-aastasest indekseerimisest, vaid 20-eurose pensionide erakorralise tõusu ja soodsate majandustingimuste tulem.

Reformierakonna eestvedamisel on juba astutud ka esimesed sammud tulumaksusüsteemi reformimisel, mis tõi häid uudiseid eakatele. Alates selle aasta algusest saavad vanemaealised rõõmustada 460 lisaeuro üle, mis keskmise pensioni tulumaksuvabastuse järel neile aastas rohkem kätte jääb. Eriti puudutab see muudatus aga töötavaid pensionäre, kes üle-eelmise valitsuse kehtestatud maksuküüru all enim kannatasid.

Kui inimene on ausa tööga oma pensioni välja teeninud, siis vähemalt keskmise pensioni ulatuses ei ole seda meie meelest õiglane maksustada. Putini sõjaga kaasnenud hinnatõus on andnud löögi meie kõigi, eriti aga eakate ja veelgi enam üksi elavate vanemaealiste inimeste rahakoti pihta. Lõppenud aasta oktoobris jõustus üksi elava pensionäri toetuse tõus, mis kasvas 115 eurolt 200 eurole aastas ja mille kavatseme edaspidi 80-aastastele ja vanematele igakuuliseks abiks muuta.

Toimetulekut toetab kindlasti ka novembrist kehtima hakanud ühekordne 50-eurone toetus Eestis elavatele vanaduspensioni eas pensionäridele, töövõimetuspensioni või rahvapensioni saavale 100% töövõimetusega inimesele ja ka lapsetoetuse saajatele.

Need kõik on sammud, mis oleme võtnud, et veidi enam kui 320 000 Eesti inimese elujärge parandada. Seetõttu pole meie seekordne lubadus tõsta pensione 2027. aastaks 1000 euroni lihtsalt üks lubadus, vaid täiesti teostatav plaan. Heaolust rääkides ei saa unustada ka toimetulekupiiri tõusu 150 eurolt 200 eurole kuus ning üldhooldusreformi, mille tulemusel on kõigile abivajajatele tagatud hooldekodukoht pensioni eest.

Hooldereformiga seotud muudatused jõustuvad juba juulikuus ning ühtlasi seab see täpsemad nõuded teenuse kvaliteedile ning võimaldab inimesel elada oma kodus nii kaua kui võimalik.

Oleme seadnud endale kõrged eesmärgid ka edaspidi vanemaealiste heaolu parandamiseks. Nii oleme näiteks juba täna teinud algust seesuguste teenusmajade loomise ettevalmistamisega, mis võimaldavad neil, kes soovivad iseseisvalt elada, kuid vajavad oma igapäevatoimingutes teatud tuge, seada end sisse selleks spetsiaalselt ette nähtud teenuskodus.

Ja lisaks plaanile tõsta pensione, kavatseme panustada just nimelt toetavatesse teenustesse, et inimesed tunneksid end väärtuslikena ka siis, kui suur töö on selja taga ning aeg veeta väljateenitud puhkust.