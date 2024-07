Teraapiafond loodi juba 2015. aastal, et perearstidel oleks meditsiinilise näidustuse olemasolul võimalik oma patsiendid otse kliinilise psühholoogi, logopeedi ja füsioterapeudi vastuvõtule suunata. Alates 1. juulist 2024 muutus Teraapiafond patsiendi jaoks mugavamaks ja selle haldajaks on nüüdsest Tervise­kassa.

Senini oli perearstidel võimalik oma patsiendid suunata ükskõik millise teenusepakkuja juurde, kes kliinilise psühholoogi, logopeedi või füsioterapeudi teenuseid osutas. Olenevalt teenusepakkujast tasus teenuse eest kas osaliselt või täielikult Tervisekassa. Alates juulist saab perearst suunata patsiente ravikindlustuse rahastusel vaid Tervisekassa lepingupartneri juurde.

Muudatused patsiendi kasuks

Läbiviidud muudatuse toel kaob patsientide omaosalus, nad ei pea maksma teenustasu ning tekib kindel nimekiri teenuseosutajatest, kes Tervisekassa rahastusel teenust pakuvad. Sel viisil on patsiendil kergem oma valik teha.

Senine süsteem võimaldas perearstil oma patsienti suunata ükskõik millise teenusepakkuja juurde, nüüd aga on loodud kindel nimekiri teenusepakkujatest, kelle seast patsient endale meelepärase valida saab. See peaks süsteemi patsiendi jaoks kergemaks tegema, kuna loodud on tervisekassa lepingupartnerite nimekiri. Esmalt tuleb siiski pöörduda perearsti poole ning seejärel nimekirjast endale sobivaim valida.

Pooleli olev ravi, millele on 1. juuli seisuga aeg broneeritud, viiakse lõpuni ja kaetakse seniste perearsti fondide kaudu kuni käesoleva aasta septembri lõpuni. Juhul kui patsient ei jõua oma visiiti septembri lõpuks ära teha ning teenuseosutajal ei ole Tervisekassaga alates 1. juulist kehtivat lepingut, tuleb teenuse eest ise tasuda või pöörduda uuesti oma raviarsti poole, kes hindab meditsiinilist vajadust ning väljastab vajadusel uue saatekirja tasuta teenusele.

Seni oli fond alakasutatud

Teraapiafond loodi aastal 2015, kuid senini on see olnud alakasutatud. Kui paar aastat tagasi kasutasid perearstid Tervisekassa finantseeritavast teraapiafondist ära ligi pool, siis mullu kulus fondi rahast vaid ligi veerand. Teraapiafondi mahust kasutati 2023. aastal ära vaid 38%, 4,2 miljoni ­

eurot. Üheks põhjuseks, miks muudatus oli hädavajalik, oli perearstide koormuse vähendamine. Senini olid nad vahendaja rollis ning suur osa ajast kulus paberimajandusele. Kuna varasemalt ei olnud kliinilised psühholoogid, logopeedid ja füsioterapeudid tervishoiutöötajad ning neil puudus ligipääs tervise infosüsteemile, siis kogu halduskoormuse kandis suunamise teinud perearst.

Tervisekassaga saavad lepingu sõlmida vaid need partnerid, kellel on vastav kvalifikatsioon ja tegevusluba, mis tagab ka patsiendile turvatunde ja kvaliteetse teenuse. Nüüdse nimekirja järgi on patsiendi jaoks selge, millised asutused, kus ja milliseid teenuseid nad Tervisekassa raha eest osutavad. Nõuetele vastamise, tegevusloa väljastamise ning kontrolliga tegeleb Terviseamet.

„Tervisekassa lähtub lepingute sõlmimisel partneri kehtivast tegevusloast, kuid mõõnab, et teenuseosutajal peab olema vastav kutsetunnistus ja pädevus. Kui on tekkinud kahtlus, et teenus ei vasta nõuetele, siis sellest informeeritakse Terviseametit. Probleemsed asutused saavad märgukirja ja nende tööle tehakse regulaarselt järelvalvet. Kui teenuseosutaja ei vasta nõuetele, lõpetatakse temaga ka koostöö ning vastavalt Terviseameti otsusele on võimalik ära võtta ka tegevusluba,“ selgitab Tervisekassa partnersuhtluse osakonna teenusejuht Signe Borissov.

Kerge leida sobivaim

„Hetkel käib aktiivselt lepingute sõlmimine uute partneritega, üle poolte uutest partneritest on tänaseks ka Tervisekassaga lepingu allkirjastanud. Kui kõik lepingud saavad allkirjastatud, on Tervisekassal 110 unikaalset lepingupartnerit iseseiva füsioteraapia, logopeedia ja psühholoogia teenuse osutamiseks,“ kinnitab Borissov. Nendest asutustest osutatavad 87 teenuseid füsioteraapia erialal, 43 logopeedia ja 39 psühholoogia valdkonnas. Juuli alguse seisuga saab Tervisekassa toel kliinilise psühholoogi, logopeedi või füsioterapeudi teenuseid 114 tegevuskohas üle Eesti. Alates 01.07.2024 on Tervisekassal 110 teenuseosutajat, kellele on planeeritud raviraha enam kui 8 miljoni euro eest.

Tervisekassa kinnitab, et meditsiinilisel näidustusel teraapiafondi teenuse kättesaadavus on prioriteet ning juhul, kui partneri lepingusse on vaja lisavahendeid, siis tehakse kõik, et seda tagada. „Ühtlasi vaatame tervishoiuteenuste loetelu ja hinnakirja üle mitu korda aastas, et seda korrigeerida vastavalt kulule ja nõudlusele arvestades Tervisekassa eelarvelisi vahendeid,“ lisab Borissov.

Praeguste Tervisekassa partnerite kontaktid, tegevuskohad ja nende pakutavad teenused leiab Tervisekassa kodulehelt. Partnerite võrgustik laieneb veelgi. →